Fielmann hat die Übernahme von Shopko Optics abgeschlossen: Was bedeutet das für Privatanleger?

Der Fielmann-Einstieg in den amerikanischen Markt ist gut gedacht und das erste Meisterstück. Die Finanzierung gilt ebenfalls als gesichert, weil weitgehend mit Eigenkapital unterlegt. Was fehlt ist die Phantasie, so leid es mir tut, dies so zu formulieren. Fielmann ist deshalb eine Aktie für sehr ruhige Investoren mit der richtigen Erwartung einer soliden Rendite.

Der E-Auto-Absatz von VW ist in den USA gesunken: Geht die E-Auto-Strategie nicht auf? Und was bedeutet das für die Aktie?

Die Eroberung des amerikanischen Marktes mit E-Mobilen ist ein Wettrennen gegen die Zeit. BMW meldet soeben ein deutliches Plus, VW am gleichen Tag ein Minus. Der Einstieg von VW bei Rivian ist deshalb die strategische Schlüsselgröße, über die ich ausführlich in der Actien-Börse dieser Woche berichte. Darin steckt der Schlüssel für VW in den nächsten Jahren.

Die Rheinmetall-Aktie springt trotz guter Nachrichten nicht so richtig an: Was ist da los?

Rheinmetall glänzt erneut mit Courage und Strategie. Blitzschnell wurde soeben mit Leonardo eine gemeinsame Produktion des Kampfpanzers Panther und des Schützenpanzers Lynx abgeschlossen, womit die produktionstechnische Verbindung zu den im Aufbau befindlichen Montagewerken in der Ukraine und in Ungarn gehören. 20 Milliarden Euro sind das erste angedachte Volumen.

Doch die Düsseldorfer sind bereits weiter: Perspektivisch steckt ein Volumen von rund 40 Milliarden Euro im Rohr, womit der neue Leopard-Auftrag der Bundeswehr über 120 Stück bescheiden wirkt. Der Panther gilt als technisch dem Leopard überlegen.

Was nun? Deutsche Analysten und andere haben mit Rüstungsaktien Probleme. Ich nicht.