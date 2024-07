Trading-Chance Travelers Companies: Massive Kreuzunterstützung erreicht

Werbung

Versicherungsaktien sind zwischen Ende Oktober und Anfang April herausragend gelaufen, dann aber haben die meisten Titel der Branche eine Korrektur gestartet. Bei der Aktie des im Dow Jones gelisteten US-Versicherers Travelers Companies ist dadurch jetzt eine Basis für einen neuen Aufwärtsimpuls entstanden: Eine Trading-Chance Long.

Versicherer sind grundsätzlich für Investoren hoch lukrativ. Auch und gerade in Zeiten höherer Zinsen, denn das dort „lagernde“ Kapital bringt dann zusätzlichen Gewinn. Hinzu kommt, dass die Basis, die Versicherungen, nicht so schnell gekündigt werden, wenn die Zeiten mal härter werden, weil man diese zu Recht nicht als „nice to have“ wie ein neues Sofa ansieht, sondern als Notwendigkeit. Daher sind Versicherungsaktien wie die von Travelers Companies nach Korrekturen immer einen Blick wert.

Günstig bewertet & Analysten-Kursziel am bisherigen Jahreshoch

Vom fundamentalen Aspekt her ist die Aktie ohnehin recht lukrativ. Für das laufende Jahr rechnen die Analysten mit einem ordentlichen Gewinnanstieg, der, so er denn auch so eintritt, zu einer Bewertung von gerade einmal 11,5 im Kurs/Gewinn-Verhältnis führt, das ist im Vergleich der letzten zehn Jahre am unteren Ende der Bewertungsspanne. Hinzu kommt, dass die Analysten zwar in Sachen Kursziel nicht überschwänglich, aber doch im Schnitt optimistisch sind. Das durchschnittliche Kursziel findet sich momentan bei gut 228 US-Dollar und damit im Bereich des bisherigen Jahreshochs, das auch aus charttechnischer Sicht ein Ziel wäre, denn:

Gap geschlossen, 200-Tage-Linie stützt

Jetzt hat die Aktie eine Supportzone erreicht, die eine gute Basis hätte, um Ausgangspunkt von Käufen zu werden. Sie sehen, dass das Chartbild des laufenden Jahres von zwei großen Kurslücken (Gaps) geprägt ist. Von einer Aufwärts-Kurslücke als Reaktion auf die Bilanz des vierten Quartals 2023 und einer Abwärts-Lücke nach dem Ergebnis des ersten Quartals 2024. Die Abwärts-Kurslücke schloss die Aufwärts-Kurslücke nicht ganz, die Gegenbewegung nach oben aber schloss die Abwärts-Kurslücke. Das ist deswegen wichtig, weil man unterstellt, dass solche „Gaps“ geschlossen werden müssen, bevor ein Trend weitegehen kann. Und folgerichtig ging es nach dem Schließen der Abwärts-Lücke auch wieder abwärts. Jetzt aber könnte sich der Wind drehen, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Diese nach dem „Gap Close“ der April-Lücke begonnene Korrektur hat jetzt diese Aufwärts-Kurslücke vom Januar fast punktgenau geschlossen. Und die Aktie ist dadurch nicht nur an diesen Support, sondern auch an die ebenso dort wartende 200-Tage-Linie gelaufen, die diese Unterstützung noch zusätzlich verstärkt. Und sollte diese Zone bei 199/200 US-Dollar nicht halten, hätten die Bullen schon bei 194 US-Dollar ein „Sprungtuch“ in Form des Jahreshochs 2023. Das ist eine lukrative Basis, um mit einem in dieser Konstellation angenehm eng platzierbaren Stop Loss auf die Aufwärtswende zu setzen.

An einer markanten Supportzone Long

Für diese Trading-Chance schlagen wir ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 160,025 US-Dollar aktuell einen Hebel von 4,47 ausweist. Den Stop Loss platzieren wir bei 189 US-Dollar in der Aktie, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0820 USD) einem Kurs von ca. 2,60 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Travelers Long-Zertifikats lautet PF5R6H.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 210 US-Dollar, 220 US-Dollar, 233 US-Dollar

Unterstützungen: 200 US-Dollar, 199 US-Dollar, 194 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf die Travelers-Aktie

Basiswert Travelers Companies WKN PF5R6H ISIN DE000PF5R6H9 Basispreis 160,025 US-Dollar K.O.-Schwelle 160,025 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 4,47 Stop Loss Zertifikat 2,60 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.