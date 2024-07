Heute um 14:30 Uhr kommt mit den US-Inflationsdaten das „Datenhighligt der Woche“.

Inflationsdaten aus den USA dürften am Donnerstag über das Wohl und Wehe an den Aktienmärkten entscheiden. Denn die jüngsten Kursgewinne vor allem in New York und an der Tech-Börse Nasdaq wurden von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed angetrieben. Am Vortag hatten sich der S&P 500 und die Nasdaq-Indizes zu weiteren Höchstmarken aufgeschwungen.

Der deutsche Leitindex Dax dürfte daher vor der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise im Juni zunächst noch eine kleine Schippe drauflegen. Der X-Dax als Indikator signalisierte den Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 18.466 Punkten mit 0,3 Prozent im Plus.

Die Landesbank Helaba nennt die US-Verbraucherpreise „das Datenhighlight der Woche“. Allerdings werde die Kerninflation im Juni wohl nicht gesunken sein, so dass „die Zinssenkungsfantasie wohl nicht weiter angeregt wird“. Die Kerninflation ist um stark schwankende Preise etwa für Energieträger bereinigt.

Weitere Rekorde an der Wall Street

Am amerikanischen Aktienmarkt hat die Rekordjagd am Mittwoch an Tempo zugelegt. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 und Nasdaq Composite zogen deutlich an und erreichten einmal mehr Höchststände. Im Gegensatz zu den Tagen zuvor kam nun auch der Leitindex Dow Jones in Schwung. Als Impulsgeber für die Börsen gelten weiterhin die Hoffnung auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik der US-Notenbank Fed und der von Künstlicher Intelligenz angetriebene Höhenflug von Technologie-Werten.

Gewinne in Asien

Starke Techwerte und die Hoffnung auf eine baldige Senkung der Leitzinsen in den USA hat am Donnerstag auch die Aktienmärkte in Asien angetrieben. In Tokio knackte der japanische Leitindex Nikkei 225 erstmals die Marke von 42.000 Punkten. Zuletzt notierte er noch gut ein Prozent im Plus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 42.224 +0,94 Prozent Hang Seng 17.814 +1,96 Prozent CSI 300 3.465 +1,07 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 131,23 -0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,536 +0,10 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,287 +0,21 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0836 +0,06 Prozent USD / JPY 161,66 -0,02 Prozent EUR / JPY 175,19 +0,04 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 85,75 USD +0,67 USD WTI 82,75 USD +0,65 USD

Umstufungen von Aktien

