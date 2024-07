Drei Fragen an Bernecker 11.07.2024

BP muss Milliarden abschreiben: Was bedeutet das für die Aktie?

Abschreibungen bei den großen Energiekonzernen der Welt gehören permanent zur Korrektur der Bilanzansätze. Sie sind die Folgen der aktivierten Bohrungen und Rechte, die anschließend an die Realitäten anzupassen sind. Das ist gängige Praxis seit vielen Jahren in diesem Sektor. Mit dem Ergebnis des laufenden Geschäfts hat dies nicht viel zu tun. Eine Konsequenz für die Aktionäre resultiert daraus ebenfalls nicht.

Redcare Pharmacy legt eine beeindruckende Rally hin: Ist das eine Chance für Anleger?

Der Kampf der zwei Online-Apotheken, Redcare und DocMorris, bleibt ein spannendes Spiel für die nächste Zeit. Der Hauptmarkt für beide ist Deutschland. Die Niederländer sind aggressiver, die Schweizer vorsichtiger.

2,75 Milliarden Euro Marktwert für Redcare sind jedoch für einen taxierten 2024er-Umsatz von etwa 2,4 Milliarden Euro nicht besonders ambitioniert, wenn der Gewinn dies rechtfertigt.

Erstmals wird er 2025 mit 1,64 Euro je Aktie nach - 0,31 Euro in diesem Jahr ein erster Aufhänger für Nachhaltigkeit, aber ein KGV von 84 ist natürlich anspruchsvoll. Man muss nicht unbedingt neu investieren.

Powell hat erneut kein klares Signal für eine baldige Leitzinssenkung gegeben: Rechnen Sie mit einer Senkung noch in diesem Jahr?

Die Orientierung der amerikanischen Zinspolitik allein an der Inflation festzumachen, ist falsch. Die Einsicht kommt etwas spät. Die kürzliche Notenbanker-Konferenz in Sintra ist der Beleg. Das nächste Zinssignal ist aber nun einmal in die Welt gesetzt worden und muss erfüllt werden.

Ob vor oder nach der Wahl, ist nicht sehr entscheidend. Die Orientierung am Arbeitsmarkt und an der künftigen Verschuldung der Amerikaner sind die neuen zusätzlichen Eckwerte. Die Wahl des neuen Präsidenten ebenso, denn ein Präsident Trump wird die Zusammensetzung des Fed-Boards neu definieren. Die aktuelle Wall-Street-Tendenz lebt vorerst weiter vom Zauberbegriff KI.