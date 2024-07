EQS-News: Northern Data Group veröffentlicht geprüfte Jahresergebnisse 2023

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Northern Data Group veröffentlicht geprüfte Jahresergebnisse 2023



12.07.2024 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG / IR-NACHRICHT Northern Data Group veröffentlicht geprüfte Jahresergebnisse 2023



Konzernumsatz 2023 liegt mit EUR 77,5 Mio. über der Prognose

Grundstein gelegt für die weitere Transformation der Northern Data Group zu einem führenden Anbieter von High-Performance-Computing-Lösungen

Erhebliche Investitionen zur Steigerung des Umsatzes im Jahr 2024 in einer erwarteten Spanne von EUR 200 Mio. bis EUR 240 Mio. und mit einem Anstieg auf EUR 520 Mio. bis EUR 570 Mio. im Jahr 2025



Frankfurt am Main – 12. Juli 2024 – Die Northern Data AG (Börsenkürzel: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) („Northern Data Group“ oder „die Gruppe“), ein führender Anbieter von High Performance Computing (HPC)-Lösungen, hat heute ihre geprüften Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 sowie ihren Geschäftsbericht veröffentlicht. Der Jahresabschluss wurde von Liebhart & Kollegen in Abstimmung mit Harris & Trotter, einer auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte spezialisierten Firma, geprüft und von Liebhart & Kollegen mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Northern Data Group erzielte einen Umsatz von EUR 77,5 Mio. und übertraf damit die Prognose von EUR 65 Mio. bis EUR 75 Mio. Das bereinigte EBITDA entsprach mit EUR -5,5 Mio. den Erwartungen, nachdem erhebliche Investitionen in die Teams und die Infrastruktur getätigt wurden – erforderlich, um das Potenzial von HPC-Anwendungen auszuschöpfen.

Im Jahr 2023 sicherte sich die Gruppe USD 1 Mrd. an Fremd- und Eigenkapital, um der wachsenden Nachfrage nach HPC und dem Boom der generativen KI zu begegnen.



Solide Grundlagen für ein erfolgreiches Jahr 2024

Nach Vorstellung der gruppeneigenen Investitionsstrategie Ende des Jahres 2023 wird 2024 ein Jahr wesentlicher Entwicklungen sein - mit dem Ziel, die Gruppe fest als führenden Anbieter von HPC-Lösungen zu positionieren, um der steigenden Nachfrage nach HPC und dem Boom der generativen KI gerecht zu werden.

Für 2024 hat die Northern Data Group bedeutende Investitionen angekündigt:

Cloud – Investition von EUR 730 Mio. zur Sicherung des größten Clusters von NVIDIA H100 Tensor Core GPUs in Europa.

Rechenzentren – Investition von EUR 110 Mio. in den Ausbau der physischen und operativen Präsenz von Rechenzentren in den USA und Europa.

Mining – Investition von EUR 140 Mio. in Peak Mining, die bereits in Mining-Hardware und -Anlagen der nächsten Generation fließen.

Die Northern Data Group erwartet für das Jahr 2024 einen Umsatz in der Größenordnung von EUR 200 Mio. bis EUR 240 Mio. Das entspricht einer Verdreifachung des Umsatzes von 2023 und unterstützt die Erwartung der Gruppe, im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von EUR 520 Mio. bis EUR 570 Mio. zu erzielen. Das bereinigte EBITDA für 2024 wird voraussichtlich in einer Spanne von EUR 50 Mio. bis EUR 80 Mio. liegen.



Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group, kommentiert:

„2023 war ein Wendepunkt für die Northern Data Group. Wir haben uns klar positioniert, um führend im HPC-Bereich zu werden. Dafür haben wir das notwendige Team und die Strukturen aufgebaut, die erforderlich sind, um die wachsende Nachfrage nach HPC und den Boom der generativen KI zu bedienen.

Im Jahr 2024 investieren wir gezielt in unser gesamtes Unternehmen, um die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, zukunftsweisenden Unternehmen HPC-Lösungen zur Optimierung der Leistung anzubieten. Und wir werden unsere strategischen Partnerschaften weiter vertiefen und ausbauen. Wir sind gut finanziert, verfügen über beträchtliche Barmittel und gehen davon aus, dass wir unseren Umsatz in diesem Jahr im Zuge der weiteren Skalierung verdreifachen werden.“



Jahresergebnisse 2023 auf einen Blick

2023 2022 Umsatz EUR Mio. 77,5 193,3 Gesamtleistung EUR Mio. 111,0 249,5 EBITDA EUR Mio. -28,2 -58,1 Bereinigtes EBITDA1 EUR Mio. -5,5 42,4 EBIT EUR Mio. -153,2 -265,4 Bereinigtes EBIT EUR Mio. -130,4 -59,1 Jahresergebnis EUR Mio. -151,1 -265,8 Cashflow aus operativer Tätigkeit EUR Mio. -17,6 1,0 Cashflow aus Investitionstätigkeit EUR Mio. -84,7 -95,2 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit EUR Mio. 305,1 -82,9 Ausstehende Aktien (unverwässert) (x 1.000) 28.941 23.816 Ausstehende Aktien (verwässert) (x 1.000) 28.941 23.816 Ergebnis je Aktie (unverwässert) EUR -5,22 -11,16 Ergebnis je Aktie (verwässert) EUR -5,22 -11,16 Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)

Vollzeitäquivalente 144 209 31.12.2023 31.12.2022 Liquide Mittel EUR Mio. 243,0 39,9

Der vollständige Geschäftsbericht 2023 kann auf der Website von Northern Data abgerufen werden.



1) Das bereinigte EBITDA entspricht dem um nicht zahlungswirksame und einmalige Posten bereinigten EBITDA, zu denen derzeit (i) Aufwendungen für Aktienoptionspläne, (ii) Rechtsstreitigkeiten und andere einmalige Rechtskosten, (iii) Systemimplementierung, (iv) Handelsverluste/-gewinne aus Kryptowährungen, (v) Restrukturierungskosten und (vi) Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Konkurs eines Dritten sowie (vii) Investmentbanking-Gebühren.



Über die Northern Data Group:

Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von spezialisierten Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing in Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsplattformen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Computing-Entwicklung ein, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreibt. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden Herstellern einschließlich Gigabyte, AMD, und NVIDIA sind von grundlegender Bedeutung für die Innovationsbeschleunigung in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989



Disclaimer:

Diese IR-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, und zwar unter anderem aufgrund von Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und des Wettbewerbsumfelds, Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf steuerliche Gesetze und Vorschriften, die das Unternehmen betreffen, sowie aufgrund anderer Faktoren. Weder das Unternehmen noch eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt eine Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen.

12.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Northern Data AG An der Welle 3 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1944769

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1944769 12.07.2024 CET/CEST