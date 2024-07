Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom vergangenen Montag lautete wie folgt:

Der Bereich um 1,0770 bis 1,0780 Dollar ist im Wochenverlauf eine wichtige Unterstützungszone für die Euro-Käufer. Oberhalb dieser Zone ist tendenziell eine Fortsetzung in den Bereich 1,0860 Dollar, potenziell 1,0910 bis 1,0920 Dollar zu präferieren.

Das Währungspaar brachte im Wochenverlauf die avisierte Aufwärtsbewegung in den Bereich 1,0910/20 Dollar. Das Wochenhoch vom Freitag lag mit 1,0911 Dollar exakt innerhalb der Zielzone.

Ausblick:

Die bevorstehende Handelswoche steht ganz im Zeichen des Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB) am kommenden Donnerstag. Abgesehen davon sind lediglich die US-Einzelhandelsdaten am Dienstagnachmittag (14:30 Uhr) von größerem Interesse.

Der Markt erwartet zwar am Donnerstag keine Zinsänderung seitens der EZB. Investoren werden aber wie gewohnt genau zuhören, was EZB-Chefin Christine Lagarde in der anschließenden Pressekonferenz ab 14:45 Uhr im Hinblick auf eine mögliche Zinsänderung im Herbst sagen wird. Entsprechend ist am Donnerstagnachmittag mit größeren Schwankungen im Währungspaar Euro/Dollar zu rechnen.

Charttechnischer Ausblick:

Die jüngste Erholungsbewegung führte das Währungspaar in den Bereich des Junihochs um 1,0910/20 Dollar. Hier ist kurzfristig zunächst Gegenwehr der Verkäufer wahrscheinlich. Entsprechend ist kurzfristig zunächst eine Konsolidierung der jüngsten Kursgewinne zu favorisieren.

Sollte sich das Paar allerdings im Wochenverlauf oberhalb von 1,0920 Dollar etablieren, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht frei für einen erneuten Anlauf an die 1,10er-Marke. Potenziell wäre dann für die kommenden Wochen auch ein Anlauf an das Dezemberhoch des vergangenen Jahres um 1,1150 Dollar denkbar.

Montag: 14:30 Uhr Empire State Manufacturing, 18 Uhr Powell-Rede

Dienstag: 14:30 Uhr US-Einzelhandelsdaten

Mittwoch: 15:15 Uhr US-Industrieproduktion

Donnerstag: 14:15 Uhr EZB-Entscheid, 14:45 EZB-Pressekonferenz

Freitag: nur Daten aus der 2. Reihe