Die Nordex Group hat im Bürgerwindpark Janneby in Schleswig-Holstein die weltweit erste Turbine des Typs N175/6.X errichtet. Mit einer Nennleistung von bis zu 6,8 MW ist die die Turbine die leistungsstärkste Nordex-Anlage speziell für Mittel- und Schwachwind-Standorte.

Die Besonderheit sind die einteiligen 86 Meter langen Rotorblätter. Sowohl der Rotordurchmesser von 175 Metern als auch das neue Blattdesign tragen zu einer hohen Leistungsfähigkeit bei niedrigen Windgeschwindigkeiten bei.

Die Errichtung der ersten N175/6.X ist ein wichtiger Meilenstein für Nordex. Die N175/6.X setzt neue Maßstäbe in puncto Strommehrertrag, insbesondere zu Zeiten geringer Windgeschwindigkeiten.

In den folgenden Monaten wird die N175/6.X am Standort umfangreichen Tests unterzogen. Im Spätherbst 2024 soll eine zweite N175/6.X in Mecklenburg-Vorpommern folgen.

