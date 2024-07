Wegen politischer Unsicherheit markierte der Dax am Mittwoch den dritten Verlusttag in Folge. Obwohl der Dow Jones Industrial am Vorabend in New York seine Rekordrally fortgesetzt hatte, fiel der deutsche Leitindex am Mittwoch um 74 Punkte oder 0,4 Prozent auf 18.443 Punkte.

Der Index notierte am Nachmittag zwischenzeitlich sogar im Bereich 18.350 Punkte, konnte einen ordentlichen Teil der Verluste aber am Nachmittag aber zumindest egalisieren.

Anleger setzen seit dem Attentat auf Donald Trump verstärkt auf eine zweite Amtszeit als US-Präsident und dabei auf klassische amerikanische Industriezweige. Andernorts nimmt die politische Unsicherheit zu. Laut der Landesbank Helaba ist bei deutschen Aktien kein richtiges Kaufinteresse zu beobachten. Möglicherweise gebe es vor der am Donnerstag anstehenden EZB-Zinsentscheidung "eine gewisse Zurückhaltung", hieß es in einem Kommentar der Hessisch-Thüringischen Landesbank. Aufgelöst wurde diese auch nicht von Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone. Sie bestätigten die erste Erhebung, wonach die Inflation im Juni leicht gesunken ist.

Lanxess steigt 16 Prozent

Lanxess war mit großem Abstand Tagesgewinner im HDAX mit einem Zugewinn von über 16 Prozent im Vergleich zu gestern. Der Chemiekonzern überraschte den Markt im zweiten Quartal mit seinem operativen Gewinnanstieg. Dieser liege fast ein Drittel über den Erwartungen, hieß es. Dies hievte auch manch anderen Branchenwert nach oben. BASF war stärkster Titel im DAX mit einem Plus von knapp 2,6 Prozent am Mittwoch.

Douglas auf Erholungskurs

Gutes zu vermelden gab es außerdem von Douglas, denn hier erholten sich die Aktien deutlich 3,5 Prozent von ihrem Rekordtief. Die vor vier Monaten an die Börse zurückgekehrte Parfümeriekette traut sich für das laufende Jahr ein höheres Umsatzziel zu und vermeldete den Verkauf ihrer Online-Apotheke Disapo. (mit Material von dpa-AFX)