Die meistgehandelten Produkte: Faktoren auf US-Tech

Die Aussicht auf einen Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen sorgt für Unsicherheit unter europäischen Anlegern, die sich vor seiner potenziellen protektionistischen Politik fürchten. Der DAX® zeigt nach einer schwachen Performance der letzten Tage zur Wochenmitte nur minimale Erholungen und wird aktuell höher gehandelt. Heute zeigten die Anleger ein starkes Interesse an Technologie- und Edelmetallwerten.

NVIDIA beherrscht etwa 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Hochleistungsprozessoren. Eben diese Dominanz bei KI-Anwendungen bereitet Wettbewerbshütern Kopfzerbrechen. Die französische Kartellbehörde hat nun sogar offiziell Ermittlungen gegen NVIDIA wegen mutmaßlich wettbewerbswidrigen Verhaltens eingeleitet. Von dieser Information ließen sich die Anleger aber nicht abschrecken und kauften vermehrt Calls auf den Wert. Gold Calls waren ebenfalls gefragt, angesichts der steigenden Goldpreise aufgrund der jüngsten Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft und der Inflationserwartungen​. Alphabet Calls und Long-Positionen waren populär, nachdem das Unternehmen eine Reihe neuer Produkte und Dienstleistungen angekündigt hatte, die das Wachstumspotenzial weiter erhöhen könnten. Microsoft Longs verzeichneten ein erhöhtes Handelsvolumen, da positive Analystenkommentare die Aktie weiter antrieben. Auch ASML Longs waren gefragt, da die Nachfrage nach Halbleiterausrüstung weiterhin stark ist und das Unternehmen von den aktuellen Trends in der Halbleiterindustrie profitiert.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD51RD 2,60 18489,00 Punkte 18249,8741 Punkte 78,73 Open End DAX® Call HD60DH 0,270 18457,00 Punkte 18256,632 Punkte 67,11 Open End DAX® Call HD2PNL 6,25 18489,00 Punkte 17877,9133 Punkte 26,85 Open End DAX® Put HB17J5 4,76 18486,00 Punkte 18952,9166 Punkte 45,47 Open End DAX® Call HD60D5 1,35 18489,00 Punkte 18380,0159 Punkte 183,63 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.07.2024; 08:49 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Call HD5R71 15,71 126,36 USD 140,00 USD 7,11 19.03.2025 DAX® Call HD0UPT 2,81 18482,00 Punkte 19600,00 Punkte 59,56 17.12.2024 DAX® Call HD5S2B 2,63 18482,00 Punkte 18500,00 Punkte 68,12 13.08.2024 Gold Call HD1GHT 13,15 2467,14 USD 2450,00 USD 20,47 20.12.2024 Alphabet Call HC0K3T 5,74 185,50 USD 125,00 USD 2,86 15.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.07.2024; 08:56 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Microsoft Long HD2QR9 11,42 449,52 359,717776 USD 5 Open End Micron Long HD4F5P 5,720 127,49 102,020865 USD 5 Open End Nvidia Long HD3M3X 4,210 126,36 113,756185 USD 10 Open End ASML Long HC4058 18,61 979,40 652,038688 EUR 3 Open End Alphabet Long HD2RWY 18,28 185,50 123,705054 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.07.2024; 09:02 Uhr;

