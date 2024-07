EQS-News: Die PWO-Gruppe baut ihre mexikanischen Standorte weiter aus

EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Expansion

Die PWO-Gruppe baut ihre mexikanischen Standorte

weiter aus



Carlo Lazzarini (CEO): „Wir haben in den letzten Jahren in Mexiko erfolgreich ein hohes Neugeschäftsvolumen akquiriert. Jetzt bereiten wir unsere Standorte mit zusätzlichen Flächen in der Werkzeuglogistik auf ihr weiteres profitables Wachstum vor.“

Oberkirch, 18. Juli 2024 – Bis Ende des laufenden Jahres wird die PWO-Gruppe ihre Kapazitäten in der Werkzeuglogistik in Mexiko mehr als verdoppeln. Dazu werden rund 1 Million EUR in hochmoderne neue Flächen und Anlagen investiert.

Die neuen Logistikflächen schließen direkt an die bereits genutzten Areale auf dem vorhandenen Gelände an und ermöglichen so größtmögliche Effizienzsteigerungen und Prozessverbesserungen, um Kundenwünschen mit noch mehr Flexibilität entsprechen zu können.

Die Erweiterung der Lager- und Logistikinfrastruktur im Werkzeugmanagement ermöglicht es, künftig die Produktionsprozesse noch optimaler zu gestalten und damit Engpässe weitestgehend zu vermeiden. Darüber hinaus erwarten wir durch eine bessere Nutzung des verfügbaren Raums auch eine Reduzierung der Lager- und Personalkosten.

Unsere wachstumsstarken Standorte in Mexiko

Unsere beiden mexikanischen Standorte gehören zu den Wachstumstreibern der PWO-Gruppe. Mit einem Umsatz von 113,3 Mio. EUR haben sie im Jahr 2023 ihren Anteil am konsolidierten Gruppenumsatz auf gut 20 Prozent gesteigert. Dieser Trend soll sich fortsetzen. Mit ihrer hohen Leistungsfähigkeit bei der Entwicklung und Fertigung innovativer Produktlösungen in klimafreundlicher Leichtbauweise an der Grenze des technologisch Machbaren gelingt es unseren Standorten kontinuierlich, ihre Marktposition auszubauen. Zur weiteren Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit wird beitragen, dass wir ab dem laufenden Geschäftsjahr Strom über Fotovoltaik selbst erzeugen sowie den verbleibenden eingekauften Strom über SBTi-anerkannte Instrumente vollständig grün stellen.



