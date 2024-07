Dax-Widerstand: 18.800 18.900 Dax-Unterstützung: 18.450 18.500

Dax-Rückblick:

Der Dax tendiert heute Morgen nach der Achterbahnfahrt im gestrigen Handelsverlauf marginal schwächer. Weder Käufer noch Verkäufer können nach den eher schwachen US-Vorgaben entscheidende Akzente setzen.

Dax-Ausblick:

Im Vorfeld des EZB-Entscheids am Nachmittag bleibt die charttechnische Situation aus Käufersicht weiter rückschlagsgefährdet nach der bärischen Umkehr zum Wochenstart.

Allerdings haben entsprechende Kommentare (eine Zinsänderung wird am Nachmittag nicht erwartet) von Christine Lagarde das Potenzial, größere Bewegungen in die eine oder andere Richtung auszulösen. Eine Prognose ist im Vorfeld unmöglich, entsprechend ist die Seitenlinie derzeit eine gute Option.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ7B2K von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 18.07.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 16.687 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ16ER von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 18.07.2024), die K.o.-Schwelle bei 20.403 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.