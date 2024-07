EQS-News: Branicks Group AG: Neuvermietung im Multi-Tenant-Bürogebäude „Gate 9“ bei Stuttgart

EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

Frankfurt am Main, 18. Juli 2024

Presseinformation der Branicks Group AG

Branicks Group AG: Neuvermietung im Multi-Tenant-Bürogebäude „Gate 9“ bei Stuttgart

Langfristiger Mietvertrag über 2.400 qm Bürofläche

Exzellente Bürolage und Verkehrsanbindung als starker Standortfaktor

Beispiel für Leistungsstärke in der Revitalisierung und Wertsteigerung von Bestandsimmobilien

Frankfurt am Main, 18. Juli 2024. Die Branicks Group AG („Branicks“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat einen langfristigen Mietvertrag im Multi-Tenant-Bürogebäude „Gate 9“ im Fasanenweg 9 in Leinfelden-Echterdingen abgeschlossen. Neuer Mieter von rund 2.400 qm Bürofläche ist die Apleona Südwest, ein Unternehmen der Apleona Group, einem der führenden Real Estate und Facility Manager in Europa. Die Fläche wird derzeit an die spezifischen Anforderungen des Mieters angepasst. Die Immobilie ist Teil des Commercial Portfolio von Branicks.

„Gate 9“ bietet auf insgesamt 17.900 qm Mietfläche nach einer umfassenden Modernisierung in den vergangenen Jahren hochattraktive Büroflächen und über 300 Pkw Stellplätze. Außerdem steht den Mietern eine Konferenzzone mit Auditorium zur Verfügung, die mit modernster Kommunikations- und Tagungstechnik ausgestattet ist.

„Die Nachfrage nach hochwertigen und gut angebundenen Büroflächen in Stuttgart ist hoch mit steigender Tendenz, und im „Gate 9“ bieten wir beides: Qualität und Lage. Durch die flexible und effiziente Gestaltung können wir die Wünsche der Mieter berücksichtigen und ihnen eine langfristige Lösung für ihren Standort bieten. Dieser Vermietungserfolg unterstreicht einmal mehr unsere Kompetenz in der gesamten Wertschöpfungskette von Immobilien, insbesondere auch in der Entwicklung von Bestandsimmobilien zu hochattraktiven modernen Flächen und im Asset Management. Wir vitalisieren Standorte, reduzieren Leerstände und schaffen Werte,“ sagt Christian Fritzsche, Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer bei Branicks.

„Die vertrauensvollen und persönlichen Vertragsverhandlungen mit Branicks haben zu einem für beide Seiten erfolgreichen Ergebnis geführt. Darüber freuen wir uns sehr, zumal der Standort in Baden-Württemberg für uns ideal ist. Er liegt strategisch günstig, wir sind schnell bei unseren Kunden und können sie effizient bedienen“, sagt Michael Dumke Geschäftsführer von der Apleona Südwest.

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1992. Branicks war 2022 in das damals laufende Entwicklungsprojekt zur Ertüchtigung der Immobilie eingestiegen und hat das Gebäude anschließend konsequent zu einem modernen Bürostandort und Workplace entwickelt. In dem strukturell während der vergangenen Jahre herausfordernden unmittelbaren Umfeld des Objekts kann Branicks nunmehr mit dem Angebot sehr attraktiver Büroflächen ein Zeichen setzen und erzielt gute Vermietungserfolge. Grundsätzlich zeichnet sich der Standort Leinfelden-Echterdingen als Teilmarkt des Großstandortes Stuttgart durch seine Nähe zur Neuen Messe und zum Internationalen Congresscenter Stuttgart aus. Gate 9 liegt sehr verkehrsgünstig in der Nähe des Flughafens und an der A8 sowie in unmittelbarer Nachbarschaft der Konzernzentrale der Daimler Truck Holding AG. Derzeit sind nur noch wenige Flächen im „Gate 9“ verfügbar.

Über die Branicks Group AG

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.03.2024 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 13,1 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com.

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

