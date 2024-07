Trading-Chance Schlumberger (SLB): Doch keine goldenen Zeiten?

Werbung

Schlumberger ist der weltgrößte Ausrüster für die Ölindustrie. Je besser es dort läuft, desto besser sind die Aussichten für Schlumberger. Doch die am Freitag vorgelegten Quartalszahlen waren zwar gut, die Reaktion der Aktie aber nur verhalten positiv. Und jetzt wäre es denkbar, dass man auch noch beginnt, den vor Bidens Verzicht auf die Kandidatenrolle als ziemlich sicher angenommenen Sieg des Ölindustrie-Förderers Trump auszupreisen.

Ob die Siegchancen der Demokraten durch Joe Bidens Verzicht auf die Kandidatur nennenswert besser werden, können erst die kommenden Wochen zeigen, aber das dürfte sich nichtsdestotrotz eher früher als später abzeichnen. Denn die Zeit ist knapp, bis zur US-Wahl bleiben nur noch dreieinhalb Monate. Und es ist vor allem die Erwartung gewesen, dass Trump gewinnt, der sich u.a. eine massive Förderung der US-Ölindustrie auf die Fahnen geschrieben hat, welche die Trader optimistisch gestimmt hatte, dass Ölaktien und diejenigen Unternehmen, die wie Schlumberger eng mit ihnen verbunden sind, goldenen Zeiten entgegengehen. Das ist jetzt eben nicht mehr so sicher.

Jetzt wird die politische Gemengelage zum Wegweiser

Für die Trendrichtung der Schlumberger-Aktie dürfte deshalb jetzt weniger wichtig sein, was war, auch, wenn die am Freitag vorgelegten Ergebnisse des zweiten Quartals über den Erwartungen lagen. Denn darauf hatte man am Freitag ja bereits reagiert, wobei der nachfolgende Chart zeigt: Allzu üppig fiel die Reaktion aus Sicht der Bullen nicht aus, der Kurs schaffte nach volatilem Handel nur ein Plus von knapp zwei Prozent. Die Analysten würden der Aktie zwar mit einem aktuellen, durchschnittlichen Kursziel von 65 US-Dollar deutlich mehr zutrauen. Aber die Marktteilnehmer mögen diesem Optimismus unübersehbar nicht folgen, denn die Aktie läuft schon seit Sommer 2023 in einem Abwärtstrend.

Und jetzt ist eben vor allem wichtig, was kommt. Und da sind für eine Aktie aus dem Umfeld der Ölindustrie die politischen Rahmenbedingungen entscheidend. Ein Trump-Sieg wäre für die Branche nebst Ausrüster Schlumberger perfekt, während eine kommende, demokratische Regierung die Umweltauflagen wohl eher intensivieren als lockern wird, was höhere Kosten und ggf. auch eine geringere Ölnachfrage zur Folge hätte.

Markante Widerstandszone erreicht

Schlumberger hatte im Juni nach dem zweiten, größeren Abwärtsimpuls im Rahmen des mittelfristigen Abwärtstrends auf Höhe des 2023er-Tiefs einen Doppelboden ausgebildet, der Basis der jetzt laufenden Gegenbewegung nach oben ist. Diese hat die Aktie aber bereits ein gutes Stück nach oben getragen und stößt jetzt auf eine markante Widerstandszone:

Quelle: marketmaker pp4

Wir sehen im Chart, dass versucht wurde, den Schlumberger-Kurs im Zuge der Reaktion auf die Quartalsbilanz aus dem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal hinaus zu tragen, der Anstieg aber ziemlich genau auf Höhe der 200-Tage-Linie auf Abgaben traf. Diese Linie bildet zusammen mit der mittelfristigen Abwärtstrendlinie eine Hürde, an der die Wahrscheinlichkeit, dass die Schlumberger-Aktie dort abdreht, höher ist als ein signifikanter Ausbruch nach oben. Zum einen wegen der eher schwachen Reaktion auf die Quartalsergebnisse, zum anderen, weil jetzt denkbar ist, dass die Akteure bei Öl-Aktien nach dem Kandidatur-Verzicht Bidens vorsichtiger werden als vorher.

Stop Loss mit Risiko-Puffer über der massiven Widerstandszone

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Dieses Short-Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level bei 62,007 US-Dollar, woraus sich aktuell ein Hebel von 3,4 errechnet. Den Stop Loss platzieren wir, bezogen auf die Aktie, bei 54,20 US-Dollar. Dieser Stop Loss entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0890 einem Kurs von ca. 0,71 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Schlumberger-Aktie lautet PC62ZT.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 50,40 US-Dollar, 50,70 US-Dollar, 52,40 US-Dollar, 55,69 US-Dollar

Unterstützungen: 45,90 US-Dollar, 41,90 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Schlumberger

Basiswert Schlumberger (SLB) WKN PC62ZT ISIN DE000PC62ZT6 Basispreis 62,007 US-Dollar K.O.-Schwelle 62,007 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,4 Stop Loss Zertifikat 0,71 Euro

