Dax-Widerstand: 18.800 18.900 Dax-Unterstützung: 18.200 18.000

Dax-Rückblick:

Der Dax hatte sich gestern nicht wirklich für den angesprochenen Widerstand um 18.450 Punkte interessiert. Stattdessen ist er einfach weiter gestiegen. Am Freitag war der Index eine Einbahnstraße nach unten, gestern gab es dann die Einbahnstraße in die andere Richtung. Das Chartbild spielt derzeit offenbar keine größere Rolle. Genau der richtige Zeitpunkt, um sich in den Sommerurlaub zu verabschieden. Die nächste Dax Chartanalyse gibt es hier an dieser Stelle erst wieder am 5. August.

Dax-Ausblick:

Ein Blick auf den Vier-Stundenchart des Dax zeigt aktuell keinerlei vernünftige Chartstrukturen, sondern lediglich eine richtungslose Volatilität. Gut möglich, dass diese Schaukelbörse auch in den kommenden (Sommer-)Tagen und Wochen weiter anhalten wird, bis die Ferienzeit vorüber ist.

Aus charttechnischer Sicht besteht aktuell keinerlei Handlungsbedarf. Die Seitenlinie ist aktuell eine gute Option innerhalb der übergeordneten Handelsspanne 18.200 Punkte auf der Unter- und 18.900 Punkte auf der Oberseite.

Quelle: Tradingview

