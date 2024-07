Die aktivste Woche des Sommers beginnt freundlich | Tesla, Apple und NVIDIA im Fokus

Die Stimmung an der Wall Street hat sich seit Freitag merklich gehoben. Wir sehen im frühen Handel nun ebenfalls ein Comeback des Tech-Sektors, der diese Woche mit im Fokus stehen wird. Neben AMD werden auch Amazon, Apple, Meta und Microsoft Quartalszahlen melden. Außerdem dürfte Jerome Powell auf der FED-Tagung eine Zinssenkung im September in Aussicht stellen. Die Bank of Japan wird bereits in der Nacht vom Dienstag ebenfalls viel Beachtung finden. Medienberichte signalisieren, dass eine Reihe von Zinsanhebungen stattfinden könnten. Vor dem Opening der Wall Street hat McDonald‘s enttäuschende Zahlen gemeldet. Der Ertrag und die Umsätze der seit mindestens einem Jahr geöffneten Restaurants lagen sowohl in den USA wie International unter den Zielen des Marktes. Bei TD Cowen werden die Kursziele von Apple von $220 auf $250 angehoben. Tesla profitiert von positiven Kommentaren von Morgan Stanley. NVIDIA steht mit der Rede des CEOs heute Abend im Fokus.



00:00 Intro

00:48 Aktivste Woche des Sommers

02:05 Wochenausblick (Ergebnisse, FED, Bank of Japan)

05:59 US Arbeitsmarkt

07:22 Alan Blinder zu Zinssenkungen

09:00 Das ist diese Woche wichtig

09:40 Nvidia | Tesla

12:05 Apple | Akamai | 3M

14:40 McDonald’s | American Air

16:55 Ausblick heute

18:03 Boeing | Alibaba | Disney

19:51 Stellantis | Honeywell

21:10 Zenit der Berichtssaison

