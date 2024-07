Martin bespricht heute folgende Werte: Thyssenkrupp Nucera, Evotec, Stabilus, Hensoldt, Zalando, Munich Re, Merck KGaA, Rheinmetall, Koninklijke Philips, 3M, Bristol Meyers Squibb, Charter Communications und Uber.

Direkt zum Video auf YouTube

Der Dax läuft weiter in einem großen Dreieck. Man könnte sagen: „Die Lage spitzt sich zu." Ein Ausbruch nach oben wäre ein enorm bullishes Zeichen! Angeführt wird der deutsche Leitindex heute klar vom Merck KGaA. Martin schaut auf die vorläufigen Zahlen.

3M konnte gestern den besten Tag seit Anfang der 70er Jahre generieren. Nach Zahlen explodiert die Aktie förmlich. Der neue CEO scheint ordentlich was auf dem Kasten zu haben! Bei Henslodt werden die Analysten trotz Schwäche in der Aktie bullisher. Martin schaut auf die Kursziele. Das und mehr in der heutigen Live-Sendung.