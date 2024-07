Der Dax hat nach einem verhaltenen Wochenauftakt am Dienstag wieder etwas zugelegt. Zum Börsenschluss behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,49 Prozent auf 18.411,18 Punkte. Damit blieb er in seiner jüngsten Handelsspanne gefangen. Der MDax gewann letztlich 0,83 Prozent auf 25.306,84 Punkte.

Redcare Pharmacy mit Kurssprung

Die Anleger von Redcare Pharmacy haben die Vorlage endgültiger Quartalszahlen am Dienstag mit einem Kurssprung honoriert. Analysten betonten, dass das bereinigte operative Ergebnis der Online-Apotheke ihre Erwartungen übertroffen habe. Die schon Anfang Juli veröffentlichte Umsatzentwicklung bestätigte das Unternehmen ebenso wie die Jahresziele. Nach Kursgewinnen im zweistelligen Prozentbereich gewannen die Titel am frühen Dienstagnachmittag noch 9,3 Prozent auf 145,30 Euro.

Damit setzten sie sich von der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie deutlich nach oben ab und waren nicht nur MDax-Spitzenreiter, sondern erreichten auch den höchsten Stand seit April. Das bisherige Jahresplus von 10,4 Prozent nach einer Berg- und Talfahrt verdanken die Aktien damit vor allem der heutigen Kursentwicklung.

Gespanntes Warten auf die FED

Mit den Quartalszahlen des Softwarekonzerns Microsoft steht am späten Abend eine US-Tech-Größe im Fokus. Zudem äußert sich am Mittwochabend noch die US-Notenbank Fed zu ihrer Geldpolitik. Sie wird zwar voraussichtlich ihre Leitzinsen bestätigen. Die Anleger warten aber gespannt auf mögliche Signale für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf. Dementsprechend hielt sich die Kaufbereitschaft am heutigen Handelstag in Grenzen.

Redaktion onvista/dpa-AFX