Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften nach dem etwas schwächeren Wochenauftakt auch am Dienstag zunächst nur wenig wagen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn einen Kurszuwachs von 0,1 Prozent auf 18.341 Punkte.

Am Vortag hatte der Dax anfängliche Gewinne nicht gehalten und im Minus geschlossen. Seit Mitte Mai pendelt das Börsenbarometer unterhalb des Rekordhochs von knapp 18.900 Zählern auf und ab, wobei die Marke von 18.000 Zählern eine Unterstützung bietet.

Am Abend stehen in den USA mit Microsoft und dem Chiphersteller AMD zwei wichtige Werte aus dem Tech-Sektor mit ihren Quartalsbilanzen auf der Agenda. Am Mittwoch folgt die Sitzung der US-Notenbank Fed. Zuvor dürften sich die Investoren nicht mehr weit vorwagen.

Hierzulande stehen am Dienstag neben Quartalszahlen vor allem Verbraucherpreise und Zahlen zum Wirtschaftswachstum im Blick. "Zuletzt hat sich der Inflationsdruck etwas abgeschwächt und dies dürfte sich auch in den Julizahlen niederschlagen", hieß es von der Helaba. Auch europaweit schwäche sich der Preisdruck im Trend ab, daher sollte die Zinssenkungsfantasie präsent bleiben.

Wall Street durchwachsen

Nach einer deutlichen Erholung am Ende der vergangenen Woche haben die US-Börsen am Montag nach einigem Auf und Ab letztlich kaum verändert geschlossen. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq ist die Stimmung nach den Worten von Jürgen Molnar von Robomarkets angeschlagen. „Jede Art von Enttäuschung könnte zu einem weiteren Ausverkauf bei den Big-Techs führen könnte“, warnte der Kapitalmarktstratege. Am Montag allerdings überwogen eher die positiven Nachrichten. Mit Spannung werden in dieser Woche die Zahlen von Apple, Amazon und Microsoft gewartet.

Verluste in Asien

Nach den teils deutlichen Vortagesgewinnen sind die Anleger an den Börsen Asiens am Dienstag wieder vorsichtiger geworden. Anders als zum Wochenstart fehlte Rückenwind von der Wall Street. Die Investoren warten auf geldpolitische Signale der japanischen Zentralbank Bank of Japan und der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.525 +0,10 Prozent Hang Seng 16.981 -1,49 Prozent CSI 300 3.354 -1,07 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,16 -0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,354 -0,34 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,180 +/- 0,00 Prozent

Devisen: Euro kaum bewegt

Die Unsicherheit an den Märkten ist groß. Neben dem Präsidentschaftswahlkampf in den USA steht vor allem die US-Notenbank Fed im Fokus, die am Mittwoch ihre geldpolitischen Beschlüsse veröffentlichen wird.

Allgemein wird in den USA keine Änderung der Leitzinsen erwartet, allerdings erhoffen sich Anleger Hinweise auf den Zeitpunkt der ersten Senkung seit der großen Inflationswelle. Weitere Hinweise erwarten Anleger auch vom Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag ansteht.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0822 +0,01 Prozent USD / JPY 154,65 +0,40 Prozent EUR / JPY 167,36 +0,41 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 79,49 USD -0,29 USD WTI 75,48 USD -0,33 USD

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP NUCERA AUF 11 (12) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 8 (8,50) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 198 (194) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT NOVAVAX AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 8 USD

- JPMORGAN SENKT FRONTIER GROUP AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL)

- BARCLAYS HEBT ASML AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 1150 (930) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 32,50 (32) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HEINEKEN AUF 94 (103) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HERMES AUF 2260 (2320) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,80 (4,30) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT BASIC FIT AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 26 (37) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SIGNIFY AUF 33 (38) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR HEINEKEN AUF 100 (108) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 53 (48) CHF - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 35 (34) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 49 (45,50) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 193 (196) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT ENI AUF 'BUY' - ZIEL 16,50 EUR

- HSBC SENKT STHREE AUF 'HOLD' - ZIEL 445 PENCE

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HEINEKEN AUF 100 (110) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 650 (640) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 111 (105) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 100 (98) EUR - 'NEUTRAL'

- KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT ING AUF 'MARKET PERFORM' - ZIEL 18,50 EUR

- RBC SENKT HOWDEN JOINERY GROUP AUF 'SECTOR PERFORM' (OP) - ZIEL 980 (920) PENCE

- UBS SENKT ZIEL FÜR HEINEKEN AUF 100 (105) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 12,50 (15,50) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen

06:15 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen

06:45 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q2-Zahlen (14.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen (9.30 h Pk)

07:00 DEU: Fuchs, Halbjahreszahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Call)

07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: SIG Group, Halbjahreszahlen (9.00 h Call)

07:00 NLD: DSM, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen

07:30 FRA: SCOR, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz

08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Q2-Zahlen

11:00 GBR: Vodafone, Hauptversammlung

12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

13:15 USA: Paypal, Q2-Zahlen

14:00 GBR: Linde, Hauptversammlung

17:45 FRA: Airbus Group, Halbjahreszahlen (18.30 h Call)

18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen

22:01 USA: Microsoft, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q3-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q2-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen

FRA: Rexel, Halbjahreszahlen

FRA: Casino Guichard Perrachon, Halbjahreszahlen

GBR: Sage Group, Q3-Umsatz

ITA: Prada, Halbjahreszahlen

ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen

USA: Corning, Q2-Zahlen

USA: JetBlue, Q2-Zahlen

USA: First Solar, Q2-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen

USA: American Tower, Q2-Zahlen

Redaktion onvista/dpa-AFX