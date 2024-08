Neobroker wie Scalable Capital und Trade Republic gelten als besonders günstig. Das liegt auch an einem ganz bestimmten Geschäftsmodell. Doch Verbraucherschützer warnen vor versteckten Kosten. Lohnen sich solche Anbieter also für Dich?

Zumindest an vollmundigen Versprechen mangelt es bei Neobrokern ganz offensichtlich nicht. „Wir werden weiterhin das günstigste und beste Angebot für Sparende und Anlegende in Europa bieten“, kündigt eine Sprecherin von Scalable Capital gegenüber Onvista an. Und auch Konkurrent Trade Republic gibt sich sehr selbstbewusst und formuliert es nahezu gleich: „Wir werden weiterhin das beste und günstigste Angebot für Privatkunden bereitstellen“, so der Anbieter.