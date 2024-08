DAX taucht nach Sell-off unter wichtige Unterstützungsmarke

Schwache Vorgaben aus den USA und Asien sowie neue Ängste vor einer Rezession in den USA drückten zum Auftakt in die neue Woche auf die Aktienmärkte. Der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new, der gern auch als Angstbarometer bezeichnet wird, sprang im frühen Handel kräftig nach oben. Eine Beruhigung zeichnet sich noch nicht ab.

Unternehmen im Fokus

Unternehmensnachrichten rückten im frühen Handel zumeist in den Hintergrund. Bei Titeln, die im laufenden Jahr deutlich zulegen konnten, wie beispielsweise Rheinmetall und Siemens Energy kam es zu Gewinnmitnahmen. In der ersten Börsenliga büßten Gesundheitsaktien wie Bayer, Beiersdorf und Qiagen hingegen anfangs kaum ein. In der zweiten Reihe dominierten ebenfalls die roten Vorzeichen. Titel wie Aixtron, Ionos, Süss MicroTec und TUI standen im frühen Handel besonders unter Druck.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 17.282/17.423/17.980/18.890 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.288/16.785 Punkte

Der DAX® setzte im frühen Handel die Talfahrt fort und stabilisierte sich erst im Bereich von 17.200 Punkten. Damit lag der Leitindex unterhalb der vielbeachteten 200-Tage-Durchschnittslinie, die aktuell bei 17.423 Punkten (gelbe Linie) verläuft, und unterhalb der 61,8%-Retracementlinie, die bei 17.282 Punkten liegt. Das Abwärtsmomentum ist weiterhin hoch, wie der kurzfristige MACD-Indikator signalisiert. Der kurzfristige RSI-Indikator ist hingegen in den überverkauften Bereich eingetaucht. Dies allein, ist jedoch noch kein Kaufsignal. Impulse für eine technische Erholung gibt es frühestens oberhalb von 17.282 Punkten. Viele Investoren warten möglicherweise ein Überschreiten der 200-Tage-Durchschnittslinie ab ehe sie wieder einsteigen. Das nächste Kursziel auf dem Weg nach oben liegt bei 17.980 Punkten. Solange die Marke von 17.423 Punkten nicht überwunden ist, muss mit einer Fortsetzung der Konsolidierung bis 16.785 Punkte (50%-Retracementlinie) gerechnet werden.

DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 22.09.2023 – 05.08.2024.

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.08.2019 – 05.08.2024.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 126,50* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 134,88** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 125,62*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05,08.2024; 09:55 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 5,86 16.200 18.800 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 5,06* 16.600 19.000 20.09.2024 DAX® HD3Y98 9,53* 13.600 19.200 20.09.2024 DAX® HD3YBG 8,78* 15.200 19.400 20.09.2024

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2024; 09:55 Uhr

