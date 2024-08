IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: PORR Group profitiert vom Investitionsbedarf im Schienenverkehr

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: PORR Group profitiert vom Investitionsbedarf im Schienenverkehr

Was für deutsche Pendler Alltag ist, haben ausländische Besucher der Fußball-Europameisterschaft nun am eigenen Leib erfahren: Bei der Deutschen Bahn AG liegt sowohl im Fernverkehr als auch im Öffentlichen Nahverkehr einiges im Argen.

Ampel plant mehr Geld für Bahn-Infrastruktur

Der im Juli von der Ampel-Regierung beschlossene Nachtragshaushalt für 2024 sieht u.a. mehr Eigenkapital für die Deutsche Bahn vor, was vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. grundsätzlich begrüßt wird. Nun sei es aber wichtig, dass auf die politischen Absichtserklärungen Ausschreibungen für konkrete Projekte folgen. Tim-Oliver Müller, der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands bringt es auf den Punkt und sagt: Der Fokus ist klar, wir müssen stärker in den Neubau gehen, wenn die Kapazitäten auf der Schiene ausgeweitet werden sollen. Allerdings darf die Instandhaltung des bestehenden Netzes, das bereits an vielen Stellen über dem Limit leisten muss, nicht vernachlässigt werden.

Die PORR Group kann als eines der führenden Bauunternehmen Europas im Marktsegment Bahnbau ein hohes Maß an Expertise und Erfahrung aufweisen. Das aus Österreich stammende Unternehmen betrachtet die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien als Heimmärkte und bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Schienenverkehrswege an. Das umfangreiche Know-how umfasst sowohl den Neubau als auch die Wartung und Sanierung von Gleis- und Weichensystemen, Bahnanlagen sowie kompletten Bahnstrecken. Ein großer Wettbewerbsvorteil der PORR Group, besteht darin, dass man dank der Fähigkeiten in anderen Disziplinen (z.B. Brückenbau) praktisch alle Projekte aus einer Hand realisieren kann. Auch sogenannte Design & Build Verträge - von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe, sind im Portfolio der PORR Group zu finden.

Ein wichtiges Marktsegment stellt für die PORR Group der Bau von technologisch anspruchsvollen Hochleistungs- bzw. Hochgeschwindigkeitsstrecken dar. Dieses Know-how hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) gewonnen und die sogenannte Slab Track Austria Technologie (Feste Fahrbahn) entwickelt und patentieren lassen. Dieses System zeichnet sich durch eine hohe Präzision, geringe Wartungsanforderungen sowie sehr gute Schall- und Erschütterungseigenschaften aus. Bislang kommt es nicht nur in Österreich, sondern auch in den folgenden Ländern zum Einsatz: Deutschland, Großbritannien, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Indien, Australien und Katar.

Weil Slab Track Austria bereits seit dem Jahr 1989 ständig weiterentwickelt wurde, hat diese technologische Lösung ihre Praxistauglichkeit schon mehrfach bewiesen. Theoretisch sind auf solchen Strecken Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 360 km/h möglich. Der Technologie wird zudem eine hohe Lebensdauer von mindestens 60 Jahren attestiert. Außerdem verbessern Kostenersparnisse aufgrund des geringen Wartungsbedarfs die Streckenverfügbarkeit und verringern somit die Ausfallzeiten.

Diese Gleis- bzw. Schienentechnologie eignet sich auch für U-Bahn-Systeme und kann auf Brücken sowie in Tunneln eingesetzt werden. Beim Neubau der Schienenstrecken überzeugen vor allem die relativ schnellen Bauzeiten. Auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit kann Slab Track Austria punkten, schließlich verbessern der geringe Wartungsaufwand und der damit verbundene niedrigere Material- bzw. Energieverbrauch die Öko-Bilanz und last, but not least: Die verbauten Gleisplatten sind vollständig recycelbar.

Beim Schienennetz existiert enormer Sanierungsbedarf

Doch die PORR Group setzt nicht ausschließlich auf Slab Track Austria, sondern beherrscht auch den traditionellen Gleisbau auf Schotterbetten sowie das Installieren, Sanieren und Instandhalten von Weichensystemen, Bahnhöfen und Brücken. Deshalb kann man ihr Leistungsspektrum als ausgesprochen komplex und vielseitig bezeichnen, schließlich umfasst es neben der Verbesserung der Schienensysteme auch Projektdokumentationen sowie zahlreiche Beratungsdienstleistungen. Abseits des reinen Schienenbaus realisiert die PORR Group alle Arten von Erd- und Bauarbeiten bzw. Ingenieurbauwerken. Des Weiteren verfügt das Unternehmen auch in den Bereichen Korrosionsschutz, Zugleitsysteme, Eisenbahnkommunikationstechnik, Bahnstromtechnik und Oberleitungsnetze ein hohes Maß an Expertise und einen reichhaltigen Erfahrungsschatz.

----------

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort Nebenwerte oder PORR.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.