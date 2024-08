Tagesausblick 09.08.: US-Jobmarktdaten sorgen für Aufschwung

Die Aktienmärkte erholten sich, nachdem die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten die Befürchtungen einer stärkeren Abschwächung der Wirtschaft abmilderten. Der S&P 500® stieg stark, da die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA den stärksten Rückgang seit fast einem Jahr verzeichneten. Diese Nachrichten wirkten sich auch positiv auf den deutschen Leitindex aus. Nachdem der DAX® negativ in den Handelstag startete, hält er sich nun bei einem positiven Ergebnis.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen über die gesamte Laufzeitenkurve, während Händler ihre Erwartungen an eine aggressive Zinssenkung durch die Federal Reserve im Jahr 2024 weiter zurückschraubten. Die wirtschaftlichen Ängste, die seit den jüngsten Daten bestanden, ließen nach, was zur Erholung der Märkte beitrug. Experten interpretierten die aktuellen Arbeitsmarktdaten als Hinweis darauf, dass der Arbeitsmarkt weiterhin robust ist.

Unternehmen im Fokus

Heute Morgen legten fünf DAX®-Konzerne ihre Zahlen vor, und alle konnten positiv überraschen. Bei Rheinmetall wurde eine Verbesserung von Gewinn und Margen erwartet. Das positive Ergebnis sorgte dennoch für einen Aufwärtstrend. Allianz, Münchener Rück und Siemens verzeichneten im vergangenen Quartal jedoch höhere Gewinne als von Experten prognostiziert. Die Deutsche Telekom hob sogar ihre Jahresprognose an. Mit Ausnahme von Münchener Rück konnten alle DAX®-Titel im Tagesverlauf deutlich zulegen. In der zweiten Reihe zeigte sich ein gemischtes Bild. ProSiebenSat.1 meldete zwar einen Anstieg beim operativen Gewinn und Umsatz, wurde jedoch durch Rückstellungen für mögliche Strafzahlungen im Zusammenhang mit dem Gutschein-Geschäft der Tochter Jochen Schweizer belastet. Die Aktie gab über den Handelstag mehrere Prozent ab. Der Wechselrichterhersteller SMA Solar berichtete von einem leichten Umsatzrückgang, während das Ergebnis deutlich zurückging. Das negative Ergebnis spiegelte sich auch im heutigen Kursverlust wieder. Nvidia Corp. führte die Kursgewinne bei den Technologiegiganten an und Eli Lilly & Co. legte, gestützt durch eine positive Prognose, kräftig zu.

Morgen werden unter anderem Bridgestone Corp., Eckert & Ziegler, LEG Immobilien SE, Nissan Chemical Industries und RTL Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine: