Dax-Widerstand: 17.900 18.100 Dax-Unterstützung: 17.660 17.000

Dax-Rückblick:

Leicht besser als erwartet ausgefallene Makro-Daten aus der zweiten Reihe, die normalerweise keine große Rolle spielen (wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA), wurden gestern Nachmittag zum Anlass genommen, den Kaufknopf erneut zu malträtieren. Der Index steig noch am Nachmittag zurück über 17.660 Punkte und negierte damit das kurzfristig präferierte Abwärtsszenario. Diese Bewegung setzt sich heute Vormittag zunächst nahtlos weiter fort.

Dax-Ausblick:

So lange der Dax nun nicht wieder unter die Marke von 17.660 Punkte abrutscht, haben die Käufer die besseren Karten, was eine Fortsetzung der technischen Korrektur Richtung 17.900 Punkte anbelangt.

Ein Stundenschlusskurs unterhalb von 17.660 Punkten bringt hingegen die Bären sofort wieder zurück ins Spiel. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

