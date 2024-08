Dax-Widerstand: 17.900 18.100 Dax-Unterstützung: 17.660 17.000

Dax-Rückblick:

Der Dax tendierte im gestrigen Handelsverlauf ohne klare Tendenz, weder Bullen noch Bären konnten entscheidende Akzente setzen. Heute Morgen startete der Index zunächst fester, konnte aber die anfänglichen Gewinne nicht verteidigen.

Dax-Ausblick:

Im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Produzentenpreise bleibt das übergeordnete Chartbild unverändert tendenziell bärisch zu interpretieren. Die Erholung seit dem Vorwochentief ist bislang lediglich als technische Reaktion auf den Abverkauf zuvor einzustufen.

Entsprechend wäre ein erneuter Schwächeanfall in den kommenden Tagen keine große Überraschung. Die US-Inflationsdaten im Wochenverlauf könnten hier wieder für größere Bewegung sorgen, unterhalb von 17.900 Punkten bleiben die Bären vorerst weiter im Spiel.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ7VCF von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 13.08.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 15.956 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ05X3 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 13.08.2024), die K.o.-Schwelle bei 19.515 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.