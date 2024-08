Weniger stark als erwartet gestiegene Verbraucherpreise in den USA haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch etwas Rückenwind gegeben. Der Dax schloss 0,41 Prozent höher bei 17.885 Punkten. Damit beendete der Leitindex den siebten Börsentag in Folge mit einem Gewinn. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,85 Prozent im Plus bei 24.528 Zähler zu.

Im Juli sind die Verbraucherpreise in den USA auf Jahressicht um 2,9 Prozent gestiegen, verglichen mit 3,0 Prozent im Vormonat. Experten hatten im Schnitt einen Anstieg um 3,0 Prozent erwartet. Auch die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel sank leicht. Damit steuert die US-Notenbank Fed auf eine Lockerung ihrer Geldpolitik zu. Dafür sprechen neben der rückläufigen Inflation auch schwächere Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten."

Die Tür für eine Fed-Leitzinssenkung auf der September-Sitzung steht weit offen", kommentierte Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. "Sollte uns der nächste Arbeitsmarktbericht nicht in die Suppe spucken, ist eine Leitzinssenkung um 0,50 Prozentpunkte ziemlich wahrscheinlich." Schließlich sei der Preisanstieg im Monatsvergleich nur durch die Wohnkosten getrieben worden./edh/he

Hannover Rück führt Dax an

Dax-Spitzenreiter ist am heutigen Mittwoch Hannover Rück mit einem Kursanstieg von 2,3 Prozent. Für ebenfalls kräftige Kursausschläge sorgten zur Wochenmitte erneut Quartalsbilanzen. So fielen im Dax die beiden Versorgeraktien Eon und RWE um 2,6 beziehungsweise 5,7 Prozent. Bei RWE monierten Börsianer, dass der Stromerzeuger nach einem guten zweiten Quartal die Jahresziele nicht angehoben habe.

Die Aktien von Eon haben am Mittwoch ihre moderaten Anfangsverluste am Nachmittag deutlich ausgeweitet. Sie fielen wieder unter die 200-Tage-Linie, die als längerfristiger Trendindikator gilt und die Papiere des Stromerzeugers in den vergangenen Monaten mehrfach nach unten hin abgesichert hatte.

Kaufempfehlung katapultiert United Internet nach oben

Eine frische Kaufempfehlung der UBS ließ den Kurs von United Internet um 6,9 Prozent steigen. Talanx folgte mit einem Zuwachs von rund 6,4 Prozent. Die DZ Bank hat die Aktie nach Halbjahreszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 75 auf 80 Euro angehoben. Analyst Thorsten Wenzel rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass der Versicherer sein Gewinnziel in der zweiten Jahreshälfte anheben werde. Spätestens im November dürfte es soweit sein, schrieb er. Im Dezember folge dann wohl - ein Jahr früher als ursprünglich geplant - ein neuer mittelfristiger Strategieplan. Den jüngsten Kursrücksetzer sieht Wenzel als eine gute Einstiegsgelegenheit.

Am unteren Ende des MDax befand sich heute ThyssenKrupp, dessen Aktie um knapp 6,3 Prozent nachgab. Auch Redcare Pharmacy musste Verluste hinnehmen und fiel um 1,6 Prozent.

(mit Material von dpa-AFX)