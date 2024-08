Zinssenkungen im September? | Verbraucherpreise mit Punktlandung.

Nach den gestern günstiger für den Markt ausgefallenen US Erzeugerpreisen, warten die Märkte sehnsüchtig auf die Verbraucherpreise, um die Bestätigung zu bekommen, dass die FED im September die Zinsen senken kann. 25 oder 50 BAsispunkte ist die spannende Frage.



Mit 2,9% Steigerung der Inflation auf Jahresbasis gibt es keine Risiko für die FED, die Zinswende einzuleiten. Trotzdem reagieren die Börsen verhalten nach dem starken Anstieg gestern.

Die CPI's werden von FED Chef Powell und seinen Kollegen besonders aufmerksam beobachtet und spätestens in Jackson Hole wird sich dann das Wording von Powell konkretisieren in Sachen künftiger Zinsentwicklung, so die Hoffnung der Anleger.







