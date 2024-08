Die Inflationsdaten in den USA waren gestern die wichtigste Nachricht. Und auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, sind sie besser gekommen als erwartet. Der Markt war allerdings nicht überwältigt, hielt sich die Reaktion doch arg in Grenzen. Heute richtet sich der Blick auf die Einzelhandelsumsätze. Die Verbraucher sind aktuell für die US-Wirtschaft enorm wichtig. Eine Schwäche wäre nicht gut...Derweil öffnete Cisco Systems gestern die Bücher. Zwar geht es im Umsatz weiter bergab, aber die Marktreaktion war gut. Martin erklärt heute warum. Außerdem stehen heute neue Positionen von Warren Buffet im Fokus, genauso wie eine drohende Zerschlagung von Alphabet.

