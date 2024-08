Tagesausblick 20.08.: Der Gewinnlauf geht weiter!

Die Aktienmärkte stiegen nun bereits den achten Tag in Folge, was den längsten Gewinnlauf im Jahr 2024 markiert. Investoren erwarten mit Spannung Signale der Federal Reserve, dass sie bald mit Zinssenkungen beginnen könnte. Vor allem erhoffen sie sich Klarheit von Jerome Powell darüber, ob die Fed bereits im September die Zinsen senken wird. Währenddessen bleibt unklar, wie schnell weitere Zinssenkungen folgen könnten, da die Fed zwischen den Risiken von Inflation und Beschäftigung abwägt. Trotz Schwankungen im Juli und August zeigen sich die Anleger weiterhin optimistisch und setzen stark auf Aktien. Die Entwicklung der Märkte wird stark von makroökonomischen Daten abhängen, insbesondere vom kommenden Arbeitsmarktbericht im September. Dieser Bericht wird entscheidend sein, um festzustellen, ob die Wirtschaft weiterhin wächst oder ob neue Sorgen auftauchen.

Unternehmen im Fokus

Einer der größten Gewinner des heutigen Tages ist die Zalando-Aktie. Der deutsche Online-Versandhändler Zalando hat zuletzt mit seinen Kennziffern zum zweiten Jahresviertel – trotz Inflation, Billigkonkurrenz aus China und gedämpfter Konsumlaune – überzeugt. Auch charttechnisch hat sich das Bild mit dem jüngsten Sprung über den GD50 aufgehellt – dieser Ausbruch wird mit dem heutigen Kursplus bestätigt. Die Wert führt am heutigen Handelstag den Dax® mit einem guten Plus an. Auf Platz 2 der Performer im Dax® stehen heute die Aktien von Porsche, nachdem der Autobauer ankündigte dem angeschlagenen Batteriehersteller Varta eine Sanierung zuzusagen. Porsche investiert zunächst 30 Millionen Euro in die Muttergesellschaft, ist aber vor allem an der V4Drive Battery GmbH von Varta interessiert. In dieser Gesellschaft bündelt Varta das Geschäft für großformatige Lithium-Ionen-Rundzellen, welche im Performance-Hybrid-Antrieb des Porsche 911 Carrera GTS zum Einsatz kommen. Zu den Verlierern des Handelstages gehört Rheinmetall. Für die Aktien des Rüstungsherstellers und anderen Branchen-Unternehmen ging es lange steil bergauf. Nun streitet die Ampel über künftige Hilfen für die Ukraine, und die Kurse sanken deutlich. Die Aktien der bayerischen Rüstungshersteller Renk und Hensoldt erlitten ebenfalls stärkere Einbrüche. Der Kurs von Rheinmetall hat sich über den Tagesverlauf allerdings beachtlich erholt und konnte einiges an Boden wieder gut machen.

Wichtige Termine:

TUESDAY AUGUST 20, 2024