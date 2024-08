CDAX® - Schlüsselhaltezone bestätigt

Als zusätzliche Orientierungshilfe analysieren wir von Zeit zu Zeit den CDAX®. Der Blick über den Tellerrand hinaus auf den marktbreitesten deutschen Aktienindex liefert oftmals einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Nachdem der sonst etwas stiefmütterlich behandelte CDAX® zuvor im Juni und Juli zwei „inside months“ ausgeprägt hatte, brachte der Einbruch von Anfang August dann einen nahezu idealtypischen Pullback an das Hoch vom Juli 2023 bei 1.460 Punkten. Die anschließende dynamische Erholungsbewegung lässt (bisher) eine Kerzenformation in Form eines klassischen „Hammers“ entstehen. Dieses konstruktive Candlestickmuster bestätigt die Schlüsselunterstützungszone aus den Hochpunkten von 2021 bei 1.530/1.517 Punkten sowie dem o. g. Hoch vom Sommer 2023. Um ernsthaften charttechnischen Schaden zu verhindern, gilt es in Zukunft, diese Bastion nicht mehr zu unterschreiten. Auf der Oberseite macht der auf Wochenbasis vorliegende „morning star“ Mut. Dennoch fallen die letzten drei Monatshochs ins Auge, welche allesamt bei rund 1.630 Punkten ausgeprägt wurden. Ein Anstieg über dieses Level würde dem CDAX® endgültig zurück in die Erfolgsspur verhelfen. Die 138,2%-Fibonacci-Projektion des 2021/22er-Rückschlags definiert dann bei 1.713 Punkten das nächste Anlaufziel.

CDAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CDAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

