Längste Gewinnstrecke seit 1992? | Palo Alto | Eli Lilly | Lowe's im Fokus

Schließt die Wall Street heute freundlich, wird dies der neunte Tag in Folge mit Kursgewinnen sein. Laut Bespoke Investment die längste Gewinnstrecke für den Nasdaq und S&P 500 seit 1992. Der S&P 500 konnte seit dem Tief am 5. August über $3 Bio. an Marktwert gewinnen. Nach Cisco meldet nun auch Palo Alto Networks zufriedenstellende Zahlen. Die Ertrags- und Umsatzaussichten werden außerdem leicht angehoben. Gleiches sehen wir vor dem Opening auch bei Medtronic. Die Baumarktkette Lowe’s kann die Ertragsziele schlagen, verfehlt aber auf der Umsatzseite und senkt die Aussichten für das Jahr. Die am Freitag um 16 Uhr MEZ anstehende Rede von FED-Chef Jerome Powell dürfte für die Richtung der Wall Street weniger entscheidend sein als die Zahlen und Aussichten von NVIDIA, die am 28. August gemeldet werden.



