Nach leichten Verlusten am Vortag hat der Dax zur Wochenmitte an seine zehntägige Gewinnserie angeknüpft. Der deutsche Leitindex beendete den Handel am Mittwoch 0,5 Prozent höher auf 18.448 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,6 Prozent auf 24.915 Punkte.

Impulse blieben rar, der Datenkalender ist dünn. Börsianer blicken in gespannter Erwartung auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, Wyoming, wo sich am Freitag US-Notenbankchef Jerome Powell äußern will.

"Powell könnte enttäuschen, wenn er die Argumente für eine kurzfristige Zinssenkung nicht weiter verstärkt", befürchtet Anlage-Strategin Naomi Fink von Nikko Asset Management.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass in den USA der Stellenzuwachs in den zwölf Monaten bis März dieses Jahres offenbar schwächer ausfiel als bisher gedacht. Die Experten von Capital Economics beunruhigt dies gleichwohl nicht allzu sehr. Sie erwarten daher weiterhin im Fall einer Zinssenkung durch die Fed einen Schritt in der Größenordnung von 0,25 statt 0,50 Prozentpunkten. Die Ökonomen der ING Bank hingegen schrieben, die Dynamik am US-Arbeitsmarkt sei schwächer als zuvor gedacht. Sie sehen die Fed nun unter Zugzwang.

Porsche steigert Kurs um 2,3 Prozent

Am heutigen Mittwoch sicherte sich die Vorzugsaktie der Porsche AG den Spitzenplatz im Dax mit einem Gewinn von knapp 2,3 Prozent. Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung den Sportwagenbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen.

Die Gewinnmargen der europäischen Autobauer hätten an mehreren Fronten unter Druck gestanden, was aber auch teils so erwartet gewesen sei, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die Berichtsaison zum zweiten Quartal. Die Jahresziele manch eines Unternehmens seien noch nicht in trockenen Tüchern.

Platz zwei belegten die Papiere von BASF mit einem Anstieg von rund 1,9 Prozent.

Delivery Hero führt MDax an

Im MDax setzte sich heute Delivery Hero mit einem Gewinn von 3,1 Prozent an die Spitze. Am anderen Ende des Index verloren die Titel von Evotec zur Wochenmitte 2,1 Prozent. Auch die Aktien von Reisekonzern Tui büßten mit 1,2 Prozent etwas ein, während Ströer einen Verlust von knapp 0,9 Prozent verzeichnete.

(mit Material von dpa-AFX)