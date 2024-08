Am deutschen Aktienmarkt sieht es am Mittwoch nach einer Hängepartie aus. Es fehlt an richtungsweisenden Impulsen seitens der US-Börsen und von Unternehmen. Auch der Datenkalender ist erneut dünn, so dass allenfalls Redebeiträge von US-Notenbankern Interesse auf sich ziehen könnten.

Am Abend steht das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed von Ende Juli auf der Agenda. „Die Sitzung hatte seinerzeit zu verstärkten Zinssenkungserwartungen beigetragen, weil nicht nur auf Inflationsrisiken verwiesen wurde, sondern auch auf die Risiken für den Arbeitsmarkt“, erinnerten die Experten der Helaba.

Der X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor dem Börsenstart ein kleines Minus für den deutschen Leitindex Dax von 0,02 Prozent auf 18.354 Punkte. Am Vortag hatte er seine zehntägige Gewinnsträhne zwar mit moderaten Abschlägen beendet, ernsthafte Gewinnmitnahmen gab es aber nicht. Viele Anleger scheinen zunehmend vorsichtiger zu werden, denn seit dem Kursrutsch Anfang August ist der Dax bereits wieder um mehr als acht Prozent gestiegen. In der Spitze hatte er knapp 1.500 Punkte wett gemacht und so fehlten ihm zum Niveau von Ende Juli nur noch wenige Punkte.

Marktexperten erwarten erst zum Ende der Woche hin wieder mehr Bewegung an den Aktienmärkten, denn dann wird sich im Rahmen des jährlichen Notenbanker-Treffens in Jackson Hole auch US-Notenbankchef Jerome Powell äußern. "Powell könnte enttäuschen, wenn er die Argumente für eine kurzfristige Zinssenkung nicht weiter verstärkt", befürchtet Anlagestrategin Naomi Fink von Nikko Asset Management.

Zudem gibt es nach wie vor einige Marktteilnehmer, die im September nicht nur auf eine Zinssenkung von 0,25 Prozentpunkt setzen, sondern - wie die Helaba-Experten schreiben - auf einen „großen Lockerungsschritt“ von gleich 0,5 Punkte. Die Wahrscheinlichkeit dafür sehen sie angesichts der recht uneinheitlichen US-Konjunkturdaten als sehr gering an.

Anleger an der Wall Street vorsichtig

Vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole haben sich die Anleger an den US-Börsen am Dienstag zurückgehalten. Der Aktienmarkt spekuliere vor allem darauf, dass sich US-Notenbankchef Jerome Powell bei dem Treffen positiv zu den Aussichten der heimischen Wirtschaft äußere und klare Hinweise auf Zinssenkungen gebe, hieß es vom Broker Indexradar. Jerome Powell hatte zuletzt eine Zinssenkung für September signalisiert.

Auch in Asien Kursverluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nachgegeben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 37.930 -0,35 Prozent Hang Seng 17.340 -0,97 Prozent CSI 300 3.324 -0,25 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,67 +0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,204 -0,45 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,810 -0,31 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1120 -0,09 Prozent USD / JPY 145,71 +0,30 Prozent EUR / JPY 162,03 +0,21 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 77,11 USD -0,09 USD WTI 73,05 USD -0,12 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 57,80 (58,20) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 200 (215) DKK - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT MONCLER AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 69 EUR

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SMITH & NEPHEW AUF 1470 (1280) PENCE - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR CONVATEC AUF 300 (340) PENCE - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES HEBT VICTREX AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 1100 (1150) PENCE

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NEXT PLC AUF 11400 (10300) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AB FOODS AUF 2500 (2600) PENCE - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SAGE GROUP AUF 1300 (1400) PENCE - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT UCB AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 200 (150) EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR ADMIRAL GROUP AUF 3550 (3400) PENCE - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

06:30 AUT: Raiffeisen International, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

14:00 CHE: Alcon, Conference Call zu den Q2-Zahlen

22:05 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen

USA: Snowflake, Q2-Zahlen

USA: Target, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/24

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 8/24

10:00 POL: Industrieproduktion 7/24

10:00 POL: Erzeugerpreise 7/24

11:00 EUR: Arbeitskostenindex Q2/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokolle 30./31.7.24

