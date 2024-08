Wochenausblick: Powell mit Statement!

Die Aktienmärkte stiegen und die Renditen von Anleihen fielen, nachdem Jerome Powell, Vorsitzender der Federal Reserve, erklärte, dass es Zeit sei, die Zinsen zu senken. Alle wichtigen Sektoren des S&P 500 legten zu und näherten sich ihrem bisherigen Höchststand. Staatsanleihen stiegen entlang der gesamten US-Kurve, wobei kürzere Laufzeiten die Bewegung anführten. Der Dollar verlor gegenüber allen wichtigen Währungen an Wert. Powells Äußerungen verstärkten die Erwartungen, dass die Fed bei ihrer nächsten Sitzung im September die Zinsen senken wird. Er betonte, dass sich der Arbeitsmarkt merklich abkühle und keine weiteren Rückgänge gewünscht seien. Zudem zeigte er sich zuversichtlich, dass die Inflation auf einem stabilen Weg zu dem Ziel von 2% sei.

Unternehmen im Fokus

Heute stehen einige Unternehmen im Rampenlicht. Nach dem die Verkäufe von vollelektrischen BMWs in der EU im Juli um etwa ein Drittel stiegen während die Auslieferungen von Tesla dagegen um etwa 16 % sanken, notiert der Wert heute über einen Prozent höher. Obwohl Tesla immer noch Spitze in der Jahresverkaufsrangliste ist, überholt BMW erstmals in einem Monat Tesla und ist im Juli die Nummer Eins in Europa. Insgesamt kühlt die Nachfrage nach EVs aber weiter ab. Doch auch Tesla notiert am heutigen Handelstag deutlic höher. Dieser Kurssprung ist allerdings eher auf das Statement von FED-Chef Powell zurückzuführen, als auf die Nachricht. BMW schaffte es dennoch, dem Trend zu trotzen, dank der robusten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wie dem i4 und iX1, die ähnliche Modelle von Mercedes und Audi deutlich übertrafen. Auch LVMH handelt heute höher, nachdem Exporte von Armbanduhren im Vergleich zum Vorjahr kräftig stiegen. Besonders positiv entwickelte sich der US-Markt und die Exporte nach Japan. Coinbase hat die Einführung unbefristeter Futures-Kontrakte für Render (RENDER), Saga (SAGA) und Threshold (T) angekündigt. Der Handel mit diesen Kontrakten soll am 29. August 2024 beginnen. Sie schlagen bereits jetzt Wellen, stärken das Vertrauen der Anleger und sorgen für positive Preisbewegungen dieser Token. Auch die Aktie selbst notiert auf diese Nachricht hin heute deutlich höher.