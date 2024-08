EQS-News: Dermapharm Holding SE: Margenstarkes Bestandsgeschäft des Markensegments treibt organisches Wachstum in deutschen und internationalen Gesellschaften

EQS-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Dermapharm Holding SE: Margenstarkes Bestandsgeschäft des Markensegments treibt organisches Wachstum in deutschen und internationalen Gesellschaften

Beeindruckendes organisches Wachstum des Bestandsgeschäfts im Markensegment in deutschen und internationalen Gesellschaften kompensiert die reduzierten Umsätze aufgrund des planmäßigen Endes der Corona-Sonderkonjunktur

EBITDA (unbereinigt) steigt um 7,3 % auf 147,0 Mio. €, die unbereinigte EBITDA-Marge verbessert sich um 1,9 %-Punkte auf 25,4 %

Konzernumsatz und -EBITDA (bereinigt) sinken leicht auf 578,5 Mio. € bzw. 153,0 Mio. € gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode bedingt durch ein schwächeres erstes Halbjahr der französischen Arkopharma-Gruppe. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei 26,4 %.

Der Vorstand rechnet mit einer umsatzstarken zweiten Jahreshälfte und bestätigt vor diesem Hintergrund die Prognose für das Gesamtjahr 2024 mit einem Konzernumsatz zwischen 1.170 bis 1.210 Mio. € und einem bereinigten EBITDA zwischen 305 und 315 Mio. €.



Grünwald, 27. August 2024 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute den prüferisch durchgesehenen Halbjahresfinanzbericht für das laufende Geschäftsjahr 2024 und bestätigt die vorläufigen IFRS-Konzern-Geschäftszahlen. Der finale Konzernumsatz ist in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (minus 0,6% auf 578,5Mio.€, Vorjahreszeitraum: 582,1 Mio.€), was die Resilienz der Firmenstrategie einmal mehr unter Beweis stellt. Das unbereinigte EBITDA und die entsprechende Marge steigen gegenüber der Vergleichsperiode auf 147,0 Mio.€ (Vorjahreszeitraum: 137,0 Mio. €) bzw. 25,4% (Vorjahreszeitraum: 23,5 %). Die Bereinigungen sinken deutlich um 25,0 Mio. € auf 6,0 Mio. €, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt 153,0 Mio. € oder 26,4% der Nettoerlöse (Vorjahreszeitraum: 168,0 Mio.€ bzw. 28,9%).

„Mit der Entwicklung der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2024 sind wir sehr zufrieden und sehen darin eine Bestätigung unserer Firmenstrategie. Das organische Wachstum unseres Bestandsgeschäfts sowohl in Deutschland als auch international erweist sich als nachhaltiger Wachstumstreiber, der die bekannten Belastungen weitgehend kompensiert. Dazu gehört auch, dass wir im Bereich der Allergologie zunehmend Marktanteile gewinnen und die zuletzt akquirierte Firma Montavit innerhalb kürzester Zeit erfolgreich integriert und operativ auf Kurs gebracht haben. Das Ende der Corona-Sonderkonjunktur sowie der Umsatzrückgang der Arkopharma im ersten Halbjahr stellen zwar eine Herausforderung dar, jedoch zahlt sich die Breite unseres Produktportfolios im Markensegment für uns aus. In den nächsten sechs Monaten werden wir unseren Wachstumskurs fortsetzen und unsere Prognoseziele erreichen“, so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.

Segment „Markenarzneimittel“

Der Umsatz im Segment „Markenarzneimittel“ wächst deutlich um 5,0 % auf 277,1 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 263,9 Mio. €). Das unbereinigte EBITDA verbessert sich im ersten Halbjahr 2024 um 14,5 % auf 121,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 105,7 Mio. €), die entsprechende Marge erhöht sich auf 43,7 % (Vorjahreszeitraum: 40,1 %). Das planmäßige Auslaufen der Impfstoffproduktion kann durch das organische Wachstum des Bestandsgeschäfts und die (anorganischen) Umsatzbeiträge der Montavit kompensiert werden. Letztere trägt nach einer umfassenden Restrukturierung durch Dermapharm seit Juli 2023 zu einem positiven EBITDA bei. Das bereinigte EBITDA liegt im ersten Halbjahr 2024 bei 126,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 127,3 Mio. €), die entsprechende Marge beträgt 45,5 % (Vorjahreszeitraum: 48,2 %).

Segment „Andere Gesundheitsprodukte“

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ kann die positive Entwicklung des B2B Geschäfts mit pflanzlichen Extrakten der Euromed die schwächeren Umsätze der Arkopharma im ersten Halbjahr 2024 nicht kompensieren. Neben einer Konsumzurückhaltung in Frankreich, dem Hauptabsatzmarkt der Arkopharma, war die Vorjahresperiode durch Preissteigerungen und daraus resultierenden vorgezogenen Umsatzerlösen positiv beeinflusst. Zudem unterstützen Produktneueinführungen in 2024 das Wachstum vor allem im zweiten Halbjahr. Der Segmentumsatz sinkt vor diesem Hintergrund im Vorjahresvergleich um 7,8 % auf 179,5 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 194,7 Mio. €). Das bereinigte EBITDA des Segments beläuft sich im Berichtszeitraum auf 28,5 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 41,5 Mio. €) mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 15,9 % (Vorjahreszeitraum: 21,3 %). Das unbereinigte Segment-EBITDA und die entsprechende Marge betragen im ersten Halbjahr 2024 27,4 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 32,1 Mio. €) bzw. 15,3 % (Vorjahreszeitraum 16,5 %).

Segment „Parallelimportgeschäft“

Im Segment „Parallelimportgeschäft“ sinkt der Umsatz nur leicht um 1,2 % auf 122,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 123,5 Mio. €). Das EBITDA liegt bei 1,1 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 0,7 Mio. €) und ist damit um 57,1 % gestiegen. Die Verbesserung von Warenverfügbarkeit und Absatzbedingungen sowie erfolgreiche Neueinführungen haben zur positiven Entwicklung beigetragen.

Der Vorstand bestätigt den Ausblick auf das Gesamtjahr 2024

Die Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 legt eine gute Basis für den weiteren Geschäftsverlauf. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Präparaten aus dem Segment „Markenarzneimittel“, der erwarteten Verbesserung der Geschäftsentwicklung bei Arkopharma und einer kontinuierlich positiven Entwicklung des B2B Geschäfts der Euromed ist von einem planmäßigen Konzernwachstum auszugehen. Der Vorstand erwartet vor diesem Hintergrund auf Basis der derzeit vorliegenden Erkenntnisse und Informationen sowohl einen Konzernumsatz als auch ein bereinigtes EBITDA innerhalb der veröffentlichten Prognose von 1.170 Mio. € bis 1.210 Mio. € bzw. 305 Mio. € bis 315 Mio. €.

Der vollständige Halbjahresbericht 2024 ist ab heute auf der Internetseite https://ir.dermapharm.de/ verfügbar.

IFRS Finanzkennzahlen H1 2024 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode (Darstellung ohne Segmentüberleitung/Konzernholding)

in Mio. € H1 2024 H1 2023 Veränderung Konzernumsatz 578,5 582,1 -0,6 % Markenarzneimittel 277,1 263,9 5,0 % Andere Gesundheitsprodukte 179,5 194,7 -7,8 % Parallelimportgeschäft 122,0 123,5 -1,2 % Bereinigtes Konzern-EBITDA* 153,0 168,0 -8,9 % Markenarzneimittel 126,0 127,3 -1,0 % Andere Gesundheitsprodukte 28,5 41,5 -31,3 % Parallelimportgeschäft 1,1 0,7 57,1 % Bereinigte EBITDA-Marge* (in %) 26,4 28,9 -2,5 Pp Markenarzneimittel 45,5 48,2 -2,7 Pp Andere Gesundheitsprodukte 15,9 21,3 -5,4 Pp Parallelimportgeschäft 0,9 0,6 0,3 Pp Konzern-EBITDA 147,0 137,0 7,3 % Markenarzneimittel 121,0 105,7 14,5 % Andere Gesundheitsprodukte 27,4 32,1 -14,6 % Parallelimportgeschäft 1,1 0,7 57,1 % EBITDA-Marge (in %) 25,4 23,5 1,9 Pp Markenarzneimittel 43,7 40,1 3,6 Pp Andere Gesundheitsprodukte 15,3 16,5 -1,2 Pp Parallelimportgeschäft 0,9 0,6 0,3 Pp

* H1 2024 EBITDA um Sondereffekte in Höhe von 6,0 Mio. € bereinigt.

H1 2023 EBITDA um Sondereffekte in Höhe von 31,0 Mio. € bereinigt.





Unternehmensprofil

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe"

Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA.

Dermapharm vertreibt im Segment „Markenarzneimittel“ mehr als 1.300 Arzneimittelzulassungen mit über 390 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst.

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanischen Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.

Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment „Parallelimportgeschäft“. Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp aktuell der sechstgrößte Parallelimporteur in Deutschland.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse.

