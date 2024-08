Frankreich - Fall Durow im Zusammenhang mit Kinderpornos auf Telegram

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Die Festnahme des Telegram-Gründers Pawel Durow geht der französischen Staatsanwaltschaft zufolge auf Ermittlungen im Zusammenhang unter anderem mit der mutmaßlichen Verbreitung von Kinderpornografie über den Internet-Dienst zurück.

Die Untersuchungen seien am 8. Juli begonnen worden, erklärte die zuständige Staatsanwältin Laure Beccuau am Montag. In ihrer Stellungnahme wurden weitere Straftaten aufgelistet, bei denen eine mutmaßliche Beteiligung ebenfalls geprüft werde: Betreiben einer Online-Plattform, die illegale Überweisungen und Betrug ermöglicht habe, Geldwäsche, Drogenhandel und die Bereitstellung kryptografischer Dienste für Kriminelle. Zudem habe Telegram sich geweigert, den Behörden Informationen zu übermitteln.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte Durows Anwälte zunächst nicht erreichen. Telegram hatte vor der Erklärung der Staatsanwaltschaft alle öffentlich bekannten Vorwürfe gegen Durow zurückgewiesen. Der Chef des Messengerdienstes war am Samstag kurz nach einer Landung in Frankreich festgenommen worden. Der Staatsanwaltschaft zufolge kann er zunächst bis Mittwoch festgehalten werden. Durow besitzt die französische Staatsbürgerschaft und die der Vereinigten Arabischen Emirate. Der 39-jährige Milliardär lebt in Dubai. Telegram konkurriert mit anderen Online-Netzwerken wie WhatsApp, Instagram, WeChat und TikTok.

