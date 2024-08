Vor den wichtigen Quartalszahlen von Nvidia, die heute veröffentlicht werden liegt der Dax nur noch weniger als ein Prozent unter seinem Allzeithoch. Damit entwickelt der deutsche Leitindex sich in den letzten Tagen deutlich besser als seine US-Pendants. Schwergewichte wie unser Musterdepot Münchener Rück generieren bereits neue Allzeithochs. Hier scheint der Trend auch noch einiges an Platz zu haben. Ebenfalls enorm stark ist momentan der Gold-Preis. Hierbei deuten die Saisonalitäten aber eine mögliche Pause der jüngsten Rally an. Ab wann kann man hier wieder auf die Jagd nach Long-Setups gehen? Bei Super Micro Computer haben seit einiger Zeit schon die Bären das Ruder übernommen. Diese bekommen gestern erneut Futter in Form eines aggressiven Short-Reports. Das und mehr in der heutigen Sendung.

