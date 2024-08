Trading-Chance: DAX Short bis Ende September

Werbung

Nach einem kurzen Absacker sind die Aktienmärkte in den USA und hierzulande wieder an die vorherigen Höchstkurse heran gelaufen. Für viele stellt sich die Frage, ob das bereits die sehnlichst erwartete Korrektur gewesen sein soll oder ob sich eine neuerliche Abwärtswelle entwickeln kann.

Stimmung neutral

Das Sentiment zeigt derzeit noch keine deutlichen Anzeichen für überschwängliche Euphorie. Die meisten Stimmungs-Indikatoren bewegen sich im neutralen Bereich, so dass wir von dieser Seite keine statistisch fundierte Grundlage für eine nennenswerte Trendbewegung aufwärts oder abwärts bekommen.

Widerstandsbereiche im DAX und S&P 500 erreicht

Aus technischer Sicht steht die Nagelprobe nun bevor. Schließlich haben sowohl der S&P 500 mit dem horizontalen Widerstand bei 5700 Zählern, wie auch der DAX Future mit der Zone von 18750-19000 Punkten harte Widerstands-Zonen erreicht, die im Falle eines neuerlichen Scheiterns Ausgangspunkt für einen massiven Kursrutsch sein können. Interessant ist dabei, dass vor vielen Crashs ein erster kleiner Abverkauf stattfand, dann das alte Hoch getestet wurde und es anschließend um den Faktor 1,6 tiefer ging.

Saisonalität negativ bis Ende September

Das statistisch fundierteste Argument führt sicherlich die Saisonalität ins Feld. Wir sehen, dass der September (siehe Chart) durchgängig Schwach ist und ein Abwärts-Szenario bis Ende September die höhere Wahrscheinlichkeit hat.

Quelle: www.spreadcharts.com

Turbo Bear auf den DAX

Um von einer möglichen Abwärtswelle profitieren zu können haben wir für Sie einen Turbo Bear von UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat eine Basis und Knockout bei 21.450 Punkten. Daraus ergibt sich ein aktueller Hebel von 7,23. Die WKN lautet HD8AXK. In diesem Fall wählen wir den Knockout des Produktes so, dass er in etwa dem benötigten Stop-Loss unseres Setups entspricht. Im Hebelzertifikat ist entsprechend ein Stop-Loss von 0,20 Euro vorgesehen. Es gilt somit: Einsatz = Risiko.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 18750 und 19000 Punkte

Unterstützungen: 18000 und 17300 Punkte

Basiswert DAX WKN HD8AXK ISIN DE000HD8AXK1 Basispreis 21.450 Pkt K.O. 21.450 Pkt Laufzeit open end Typ Turbo Bear Optionsschein Emittent UniCredit Hebel 7,23 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.