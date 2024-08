EQS-News: H2 Core AG weitet Aktivitäten bei der Ausstattung von afrikanischen Telekommunikationsunternehmen mit autarker Energieerzeugung auf Basis von Wasserstoff für Funkmastanlagen aus

EQS-News: H2 Core AG / Schlagwort(e): Expansion

H2 Core AG weitet Aktivitäten bei der Ausstattung von afrikanischen Telekommunikationsunternehmen mit autarker Energieerzeugung auf Basis von Wasserstoff für Funkmastanlagen aus

Testbetrieb bei führendem Telekommunikationskonzern sowie Serviceprovider in Afrika erfolgreich gestartet

Komplettanlagen von H2 Core als umweltfreundliche Stromquelle ersetzen klimaschädliche Dieselgeneratoren für Mobilfunknetze

Partnerschaft mit SYNERGY Partners zur weiteren Dynamisierung des Wachstums im Bereich Telekommunikation geschlossen

Heide, 29. August 2024 – Die H2 Core AG ("H2 Core", ISIN: DE000A0H1GY2) setzt mit der Erschließung des Telekommunikationsmarktes in Afrika ihre internationale Expansionsstrategie weiter konsequent um. In Südafrika hat H2 Core einen führenden Telekommunikationsanbieter und in Kenia einen großen Serviceprovider mit jeweils einer ersten Testanlage zur autarken wasserstoffbasierten Energieerzeugung für Funkmasten beliefert. Die Unternehmen werden die „Outdoor HydroCab PowerCore“-Geräte von H2 Core einsetzen und mit ihnen bislang genutzte Dieselgeneratoren für eine kontinuierliche Netzstabilität ersetzen. Diese Komplettanlagen zur Erzeugung und Nutzung von grünem Wasserstoff verfügen neben Elektrolyseuren und Brennstoffzellen auch über Wassertankmodule und Trockner. Sie wurden bereits an die Unternehmen geliefert und befinden sich seit mehreren Monaten im Einsatz.

Zur weiteren Dynamisierung des Wachstums im Bereich Telekommunikation hat H2 Core eine Kooperation mit SYNERGY Partners geschlossen, einem Beratungsunternehmen, das Unternehmen bei der wirtschaftlichen Sicherung der Energieversorgung für kritische Infrastrukturen unterstützt. SYNERGY Partners verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung von Energiespeichersystemen im Bereich Telekommunikation und ein umfangreiches Netzwerk an Partnern. Für H2 Core ergeben sich hieraus neue Kundenpotenziale und deutliche Wachstumschancen. H2 Core befindet sich derzeit mit mehreren Unternehmen aus dem Telekommunikationsbereich in Gesprächen. Die Gesellschaft ist zuversichtlich, in den kommenden Monaten weitere Vertriebserfolge erzielen und neue Projekte umsetzen zu können.

In vielen Ländern Afrikas kommt es immer wieder zu großflächigen Stromausfällen sowie ungewollten Lastabfällen und Netzabschaltungen, bei denen der Strom in bestimmten Gebieten abgestellt wird, um so einen vollständigen Blackout aufgrund einer Überlastung des Stromnetzes zu verhindern. Die lokale Stromversorgung für kritische Infrastruktur, zu denen auch Telekommunikationsnetze zählen, wird deshalb häufig von Dieselgeneratoren unterstützt bzw. übernommen. Diese sind allerdings wartungsintensiv, diebstahlanfällig und belasten neben den logistischen Herausforderungen auch sichtbar die Umwelt. Gerade in abgelegenen Regionen ist das Mobiltelefon eine wichtige Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Grundlage für wirtschaftliches Wachstum. Eine zuverlässige Stromversorgung ist für die Kommunikation und Konnektivität daher unerlässlich. Allein südlich der Sahara gibt es rund 180.000 Telekommunikationsmasten, von denen ein großer Teil über Dieselgeneratoren verfügen. Ihre Betreiber werden zunehmend verpflichtet, CO2-Emissionen zu reduzieren und eine zuverlässige und kosteneffiziente Energieversorgung zu gewährleisten. Infrastruktur- und Telekommunikationsanbietern drohen mitunter hohe Strafen, wenn sie ihre Dienste nicht aufrechterhalten können.

Mit ihren Komplettanlagen bietet H2 Core Unternehmen eine klimafreundliche Alternative zu Dieselgeneratoren und großen Batterien, die innerhalb kürzester Zeit einsatzfähig ist. Die Komplettanlagen von H2 Core lassen sich an individuelle Bedürfnisse anpassen, sind robust und für viele Klimazonen geeignet, skalierbar und flexibel einsetzbar. Sie zeichnen sich durch eine lange und kostengünstige Nutzung aus und können dank der hohen Energiedichte über mehrere Tage kontinuierlich und zuverlässig Energie liefern. So trägt H2 Core zu einer deutlichen Verbesserung des Mobilfunknetzes in Afrika bei und gewährleistet gleichzeitig eine konstante Energiesicherheit.

Ulf Jörgensen, CEO von H2 Core: „Weltweit benötigen Mobilfunkbetreiber eine sichere und verlässliche Energieversorgung aus regenerativen Energiequellen. Gerade Afrika bietet hier enormes Potenzial für sichere und wartungsarme Wasserstoff-Lösungen wie unsere. Die Partnerschaft mit SYNERGY Partners eröffnet uns das Potenzial, komplette Wasserstoffanlagen für eine gesicherte, logistikfreie Stromversorgung kritischer Infrastruktur zu liefern und so H2 Core weiter dynamisch wachsen zu lassen.“

Über H2 Core:

Die H2 Core Gruppe entwickelt, fertigt und wartet modular konfigurierbare Komplettanlagen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff, die durch einfache und schnelle Inbetriebnahme innerhalb kürzester Zeit weltweit an fast jedem Ort zum Einsatz kommen können. Die Lösungen von H2 Core sind skalierbar und zukunftssicher ausgerichtet. Sie lassen sich je nach Bedarf an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen sowie um technologische Neuerungen ergänzen. H2 Core liefert auf Basis zuverlässiger Eigenentwicklungen das Know-how und die Produkte für die Umsetzung und erfolgreiche Etablierung wasserstoffbasierter Kernsysteme. Damit leisten die Kunden des Unternehmens einen erheblichen sofortigen Beitrag zu einer weltweit nachhaltigen und ressourcenschonenden Energieversorgung. H2 Core setzt auf eine intensive Zusammenarbeit mit einem globalen Partnernetzwerk und ermöglicht so weltweit eine schnelle Inbetriebnahme der Systeme. Weitere Informationen unter www.h2core.com.



