NVIDIA schwächer | Analysten verteidigen Aktie.

NVIDIA hat gestern Abend die Ertrags- und Umsatzziele geschlagen, und die Aussichten angehoben. Es mag sein, dass die Wachstumsdynamik nachgelassen hat. Insgesamt bleibt der KI-Gigant aber auf einem soliden Wachstumskurse. Die Aktie wird heute von zahlreichen Analysten verteidigt. Bis auf wenige Ausnahmen verläuft die Endphase der Berichtssaison anhaltend positiv. Affirm, Best Buy und Salesforce profitieren von den Ergebnissen, während Birkenstock, Crowdstrike, Dollar General und Okta nach den Zahlen Verkaufsdruck sehen. Die letzten August-Tage sind historisch betrachtet an der Wall Street meistens freundlich. Montag wird die Wall Street wegen eines Feiertags geschlossen sein.



00:00 Intro

00:25 Analysten verteidigen NVIDIA

05:22 Salesforce | HP

08:39 Heute Abend (u.a. Dell) | Lululemon, Gap

10:00 Best Buy | Okta

12:20 Birkenstock | Dollar General | Affirm

14:37 Wirtschaft (Zinssenkungen, Arbeitsmarkt)

16:09 Berichtssaison insgesamt | CrowdStrike, Okta

17:28 Chinas Wachstum

18:25 Die letzten Augusttage - saisonal



