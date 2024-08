Martin bespricht heute folgende Werte: Fielmann, Schott Pharma, Delivery Hero, Abercrombie & Fitch, Pure Storage, Affirm, Okta, CrowdStrike, Nvidia und Super Micro Computer.

Was für ein Handelstag gestern. Nach einer relativ ruhigen Session, der die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen aber durchaus anzumerken war, kam es dann in der Nachbörse zu vielen hohen Schwankungen in den Aktienkursen. So konnte die Nvidia-Aktie nach guten Zahlen erst dazugewinnen, im weiteren Verlauf und insbesondere in der Pressekonferenz kam das verstärkt Druck auf und der Kurs ging zu Boden. Zu Recht?

Darüber spricht Martin heute in der Sendung. Ein ähnliches nachbörsliches Bild bei CrowdStrike. Die Aktie des Cybersecurity-Spezialisten steigt erst an, um dann zu fallen. Hier sind die Gründe allerdings deutlich. Salesforce kann sich dagegen nach den Zahlen gut halten, auch wenn der Quartalsbericht nicht makellos war. Ein gutes Zeichen? Mehr dazu heute in der Live-Sendung.