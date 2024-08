Dax-Widerstand: 18.999 19.050 Dax-Unterstützung: 18.700 18.500

Dax-Rückblick:

Der Dax kletterte gestern auf ein neues Allzeithoch nördlich der 18.900-Punkte-Marke, zwischenzeitlich hatten am frühen Nachmittag nur weniger als 30 Punkte gefehlt bis zur 19.000er-Marke.

Auch heute Vormittag bleiben die Käufer weiter am Drücker - nach einer schwächeren Eröffnung dreht der Index ins Plus und notiert weniger als 40 Punkte unter dem gestrigen Tageshoch mit 18.973 Punkten.

Dax-Ausblick:

Wie an der Schnur gezogen ging es in den vergangenen drei Wochen auf ein neues Allzeithoch. Nun ist sogar die 19.000er-Marke in greifbarer Nähe. Aus charttechnischer Sicht gibt es bislang keinerlei Trendumkehr-Signale. Entsprechend muss im Zweifel von einer Trendfortsetzung auf der Oberseite ausgegangen werden.

Allerdings haben die US-Makrodaten am Nachmittag (PCE-Kernrate um 14:30 Uhr) das Potenzial, kurzfristig für einen Stimmungsumschwung zu Gunsten der Verkäufer zu sorgen. Entsprechend bietet sich ein Neueinstieg auf der Longseite hier unter Chance-Risiko-Aspekten nicht mehr an. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

