Deutschland: Verschnaufpause nach Rekord

Der Dax dürfte am Freitag etwas von seinem Rekordhoch zurückkommen. Der Broker IG sah den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Start marginal tiefer bei 18.890 Punkten. Am Vortag war der Dax mit 18.936 Punkten über seinen bisherigen Höchststand aus dem Mai geklettert und hatte sein Jahresplus auf knapp 13 Prozent ausgebaut. Die Skepsis unter den Anlegern bleibe aber hoch, schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er verwies insbesondere auf weit unterdurchschnittliche Handelsumsätze.

USA: Dow auf Rekordhoch

Die US-Börsen haben am Donnerstag die Enttäuschung über Nvidia insgesamt recht gut verkraftet. Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte im Verlauf bei rund 41.578 Punkten auf ein Rekordhoch und beendete den Handel mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 41.335,05 Punkten. Die Aussicht auf billiges Geld treibe die Börsen an, hieß es am Markt. US-Notenbank-Chef Jerome Powell habe auf dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole die Zinswende für September praktisch zementiert.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 41.335 +0,59 Prozent S&P 500 5.591 -0,01 Prozent Nasdaq 17.516 -0,23 Prozent

Asien: Kursgewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang zugelegt. Die Hoffnung auf eine Zinswende in den USA im September treibt die Märkte rund um den Globus weiter an. In Japan ging es für den Nikkei 225 um 0,2 Prozent nach oben. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um 1,8 Prozent zu und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien war mit plus 1,7 Prozent ähnlich stark.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.643 +0,23 Prozent Hang Seng 17.786 +1,83 Prozent CSI 300 3.337 +1,70 Prozent

Renten:

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 133,96 -0,03 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,25 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 3,86 + 0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1073 +0,18 Prozent USD / JPY 144,87 -0,02 Prozent EUR / JPY 160,42 +0,05 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 80,18 USD +0,10 USD WTI 76,13 USD +0,13 USD

Umstufungen von Aktien

HSBC HEBT DAIMLER TRUCK AUF 'BUY' - ZIEL 42 EUR

UBS HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 40 (39) EUR - 'BUY'

MORGAN STANLEY SENKT DOLLAR GENERAL AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 100 USD

HSBC HEBT CREDIT AGRICOLE AUF 'BUY' - ZIEL 17,50 EUR

HSBC HEBT VOLVO B AUF 'BUY' - ZIEL 340 SEK

Redaktion onvista/dpa-AFX