Überrascht? Der einzige Grund, aus dem ich eine gute Dividendenaktie verkaufen würde!

Eine gute Dividendenaktie verkaufen? Eigentlich undenkbar! Natürlich könnten wir jetzt definieren, was eine solche Aktie erst ausmacht. Im Wesentlichen dürften wir jedoch darüber einstimmen, dass es stabile passive Einkünfte, ein moderates Wachstum und gleichzeitig auch Dividendenwachstum bei einem defensiven Risikoprofil gibt.

In den meisten Fällen wäre man verrückt, wenn man eine solche Dividendenaktie verkaufen würde. Wenn sie einem beständig ein zuverlässiges passives Einkommen und eine attraktive Gesamtrendite liefern, dann ist das eigentlich alles, was zählt.

Für mich gibt es nur eine Ausnahme von dieser Regel. Welche? Sie wird dich vielleicht überraschen. Aber wenn man zwei Mal darüber nachdenkt, ist sie womöglich gar nicht so widersinnig.

Eine gute Dividendenaktie verkaufen: Nur aus diesem Grund

Der für mich einzige Grund ist letztlich, dass die Aktie zu teuer geworden ist. Wobei ich hier sehr hohe Maßstäbe ansetze. Es reicht nicht, dass sich eine Dividendenrendite von vielleicht 5 % auf 3 % verringert hat. Das würde ich eher als normalen Verlauf ansehen. Oder: Als gewünschten Verlauf. Ich möchte schließlich durch einen günstigen Kauf eine hohe Dividende und ein gutes Kursplus erhalten.

Aber in ganz seltenen Fällen gibt es diese guten Dividendenaktien, bei denen Folgendes passiert: Sie werden plötzlich richtig hoch bewertet und nehmen die Rendite von vielen Jahren, manchmal möglicherweise sogar von einem Jahrzehnt weg. Gleichzeitig verschlechtert sich durch die teure Bewertung das Chance-Risiko-Verhältnis. Was passiert also? Wir haben eine hoch gewichtete Aktie im Depot, die möglicherweise kaum Rendite einbringt. Und die auch hinsichtlich ihrer Dividendenrendite bei der hohen Bewertung etwas lahmt. Zwar erhalten wir dann in der Regel eine höhere Ausschüttungsrendite gemessen an unserem Kaufkurs. Trotzdem: Die Opportunitätskosten werden in solchen (und noch einmal: sehr seltenen!) Fällen einfach zu hoch.

Wenn ich das in meinem Depot sehe, dann würde ich eine Dividendenaktie auch verkaufen. Einzig und alleine, um das Risiko zu reduzieren und bei der klaren Überbewertung die Reißleine zu ziehen. Andere Aktien können dann ein deutlich attraktiveres Gesamtrenditepotenzial besitzen. Mit den erhaltenen Mitteln würde ich dann lieber diese Chancen ergreifen.

Wobei ich auch sagen muss: Eine vollständige Auflösung meiner Position würde ich vermutlich nicht anstreben. Eher einen Teilverkauf, der vielleicht bis zu zwei Drittel der deutlich größer gewordenen Aktienposition betrifft. Um das aber auch zu betonen: Ich würde diese meiner Meinung nach sehr gute Dividendenaktie weiterhin auf der Watchlist halten. Und bei günstigeren Konditionen wieder zugreifen.

Eigentlich immer Buy-and-Hold!

Im Endeffekt siehst du daher: Es ist sehr selten, dass ich eine gute Dividendenaktie wirklich verkaufen würde. Die Dividendenrendite müsste voraussichtlich auf unter 1 % fallen und das KGV in Sphären aufsteigen, bei denen ich mit bestem Wissen und Gewissen kaum mehr ein Aufwärtspotenzial erkenne. Diese Fälle sind rar. Doch es wird sie hin und wieder geben.

Generell bleibe ich den Aktien in meinem Depot jedoch treu. Schließlich möchte ich insbesondere von Dividendenaktien starke und stabile passive Einkünfte erhalten. Welchen Sinn macht es da, häufiger ans Verkaufen zu denken? Richtig: Kaum einen.

Der Artikel Überrascht? Der einzige Grund, aus dem ich eine gute Dividendenaktie verkaufen würde! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

