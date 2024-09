Profi-Trader Martin Goersch bespricht heute diese Einzelwerte: Süss Microtec, PVA Tepla, Kion, Hannover Rück, Adidas, VW, Alimetation Couche-Tard, Boeing, Celsius, Palantir, Dell, Apple und Oracle.

Auf die schwachen Arbeitsmarktdaten reagierten viele Anleger in den USA leicht panisch. Zu groß ist die Angst vor einem Abrutschen der Wirtschaft in eine Rezession. Was wird die Fed im neun Tagen auf ihrer Sitzung beschließen? Das ist momentan die Frage. Derweil versuchen die Aktienmärkte sich zum Wochenbeginn zu stabilisieren.

Die Aktie von Adidas macht diese Bewegung allerdings nicht mit. Sie ist der schwächste Wert im Dax zum Wochenstart. Nicht ohne Grund, wie sich zeigt. Palantir-Aktien können am Freitag nachbörslich kräftig dazu gewinnen - der Grund ist derselbe wie für den starken Anstieg der Aktien von Dell. Und Cloud-Spezialist Oracle wird heute nachbörslich die Bücher öffnen. Martin liefert einen Ausblick.