AKTIE IM FOKUS: Ionos schwach - Exane sieht kaum noch Spielraum beim Kurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ionos haben am Donnerstag nach einer Analysten-Abstufung an ihren jüngsten Abwärtstrend angeknüpft. Die Anteilsscheine des Webhosters fielen zuletzt unter den schwächsten Werten im festen SDax um 2,1 Prozent auf 23,50 Euro. Zwischenzeitlich waren die Papiere auf den tiefsten Stand seit Anfang August gesunken. Seit Jahresbeginn gerechnet steht aber immer noch ein Plus von fast 35 Prozent zu Buche, während der Nebenwerte-Index mehr als vier Prozent verloren hat.

Exane BNP Paribas stufte die Ionos-Aktien von "Outperform" auf "Neutral" ab. Die französische Investmentbank erwartet damit, dass sich die Papiere in den kommenden zwölf Monaten lediglich im Gleichklang mit dem Sektor entwickeln werden. Nach der Kursrally im laufenden Jahr sei es Zeit für eine Pause, schrieb Analyst Ben Castillo-Bernaus. Der Experte sieht in der Anlagestory zunächst kaum noch Spielraum für weitere Kursgewinne./la/jha/