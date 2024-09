Bitcoin steigt zwischenzeitlich über 60.000 Dollar – MicroStrategy im Blick

Mit zwischenzeitlich fast 61.000 Dollar kostete eine Bitcoin-Einheit über das Wochenende so viel wie seit Anfang September nicht mehr.

Dass MicroStrategy nicht nur an seinen Bitcoin-Beständen festhält, sondern diese sukzessive aufstockt, kann als Vertrauensbeweis gewertet werden.

MicroStrategy stockt Bitcoin-Vermögen auf ca. 9,45 Milliarden Dollar auf

Das Softwareunternehmen MicroStrategy hat zwischen dem 6. August und dem 12. September Bitcoin in Wert von 1,11 Milliarden Dollar erworben und damit seinen Gesamtbestand an dem größten Kryptowert auf rund 9,45 Milliarden Dollar aufgestockt.

Bereits Ende 2023 wies das Unternehmen 190.000 BTC-Einheiten in seiner Bilanz aus.

Gekauft wurden in dem oben genannten Zeitraum rund 18.300 BTC zu einem Durchschnittspreis von ca. 60.408 Dollar pro Bitcoin. Insgesamt hielten das Unternehmen nebst Tochtergesellschaften rund 244.800 BTC-Einheiten, was einem Gesamtbestandwert von 9,45 Milliarden Dollar, zu einem Durchschnittspreis von rund 38.585 Dollar pro Bitcoin, einschließlich Gebühren und Kosten entspricht.