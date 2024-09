Intel führt Gewinne an | Analysten sehen mehr Rauch als Feuer

Die August-Einzelhandelsumsätze lagen bei der Gesamtrate leicht über den Zielen, und bei der Kernrate exklusive Autos leicht unter den Zielen. Der Konsum bleibt auf Kurs und wächst moderat. Frage ist, ob die FED in diesem Umfeld tatsächlich die Notwendigkeit sieht die Zinsen am Mittwoch, um gleich 50 Basispunkte zu reduzieren. In anderen Worten: die Tore für entweder 25 oder 50 Basispunkten bleiben offen. Laut des FedWatch-Tools der CME liegt die Wahrscheinlichkeit eines größeren Schritts bei 65 Prozent. Ansonsten stehen die Tech-Werte im Fokus. Microsoft hebt die Dividende an und weitet die Aktienrückkäufe um $60 Mrd. aus. Intel profitiert vor allem von der ausgeweiteten Kooperation mit Amazon’s AWS. Die Wall Street sieht die vielen von Intel eingeleiteten Schritte für richtig, aber nicht für bahnbrechend neu oder überraschend.



