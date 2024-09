Verdi - Regierung soll Commerzbank-Übernahme nicht zulassen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Gewerkschaft Verdi und der Gesamtbetriebsrat der Commerzbank fordern die Bundesregierung auf, sich gegen eine Übernahme des Frankfurter Geldhauses durch die italienische Großbank UniCredit zu stemmen.

Sie solle sich vielmehr gemeinsam mit den Beschäftigten für eine starke und eigenständige Commerzbank einsetzen, teilten Verdi und der Gesamtbetriebsrat am Freitag mit. Die UniCredit, die in Deutschland bereits durch die HypoVereinsbank vertreten ist, hatte vergangene Woche überraschend bekanntgegeben, neun Prozent an der Commerzbank erworben zu haben. Die Hälfte kaufte sie dabei vom Bund. Ein öffentliches Übernahmeangebot für die Commerzbank schloss UniCredit-Chef Andrea Orcel inzwischen aus.

"Wir als Gesamtbetriebsrat setzen uns entschieden für die Eigenständigkeit und die Zukunftsfähigkeit unserer Bank ein", erklärte Commerzbank-Gesamtbetriebsratschef Uwe Tschäge. Eine Übernahme durch UniCredit würde nicht nur bisherige Erfolge aufs Spiel setzen, sondern auch die Arbeitsplätze gefährden. "Wir fordern die Bundesregierung auf, keine übereilten Entscheidungen bezüglich der Veräußerung ihrer Anteile zu treffen", fügte er hinzu. Der Bund hält noch zwölf Prozent an dem Frankfurt Institut. Die Anteile hatte der Staat in der globalen Finanzkrise vor 15 Jahren erworben, um der Commerzbank unter die Arme zu greifen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte erst am Donnerstag klar gemacht, dass der Staat auf lange Sicht aus der Commerzbank aussteigen werde. "Der Bund kann, darf, will nicht auf Dauer an einer privaten Bank beteiligt sein", hatte der FDP-Vorsitzende gesagt.

Verdi-Chef Frank Werneke forderte, die Unabhängigkeit der Commerzbank und das Engagement der Beschäftigten nicht zu verspielen. "Der Bund darf keine weiteren Anteile an der Commerzbank abgeben, sondern muss sich klar für den Erhalt der Commerzbank als eigenständiges Institut positionieren, auch und gerade im Interesse der deutschen Wirtschaft", merkte er an. In einer Zeit steigender internationaler Unsicherheit sei es mit Blick auf die deutsche Wirtschaft und insbesondere den deutschen Mittelstand wichtiger denn je, dass die Commerzbank ihre Eigenständigkeit wahre.

