Bayern-Index – Allzeithoch in greifbarer Nähe

Der BAIX – Bayerischer Aktienindex kann im laufenden Jahr zwar nicht ganz mit dem DAX® mithalten. Die Performance seit Jahresbeginn kann sich dennoch sehen lassen. Drei der fünf Top-Performer kamen dabei aus der zweiten Reihe.

Zu den aktuell stärksten BAIX-Titeln im laufenden Jahr zählen die Aktien von Siemens Energy und Süss MicroTec, die jeweils dreistellig zulegen konnten sowie die Anteilsscheine von Knorr Bremse, MTU Aero Engines und Traton. Bei Siemens Energy setzten die Investoren darauf, dass die Trendwende im Windanlagengeschäft gelingt. Die Tochter, Siemens Gamesa, belastete durch Abschreibungen und Garantieleistungen in Milliardenhöhe das Zahlenwerk des Gesamtkonzerns. Volle Auftragsbücher und Kostensenkungsmaßnahmen stimmen hingegen zuversichtlich. Der Halbleiterausrüster Süss MicroTec zählte zu den Gewinnern des KI-Hypes.

In einen Abwärtsstrudel gerieten in den zurückliegenden Monaten unter anderem die Aktien von BMW, Puma und Wacker Chemie, die seit Jahresbeginn jeweils mehr als ein Viertel ihres Börsenwertes verloren haben. Die Autobauer bekommen den Margendruck zu spüren und das China-Geschäft schwächelt. Beim Sportartikelhersteller belasteten Währungsverluste die Ergebnisse. Wacker Chemie leidet unter der schwachen Baukonjunktur in zahlreichen Märkten und den Dumpingpreisen der Konkurrenz im Solar-Bereich. Auf dem jüngsten Kapitalmarkttag bekräftigte das Management von Wacker Chemie dennoch die Ziele für 2030, einen Umsatz von rund 10 Milliarden und einer EBITDA-Marge von über 20 Prozent anzupeilen.

Mit einem Index das Risiko breit streuen

Der BAIX – Bayerischen Aktienindex umfasst aktuell 23 notierte Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Bayern haben. Damit ist das Anlagerisiko breit gestreut. Ausgewählt wird aus einem Universum bestehend aus den 40 größten Large Cap (große) Unternehmen, den 50 größten Mid Cap (mittelgroße) Unternehmen und den 30 größten Technologieaktien, die an der Deutschen Börse auf Xetra® gelistet sind. Die Gewichtung der Titel erfolgt nach Streubesitz-Marktkapitalisierung. Zu den Indexschwergewichten zählen aktuell Allianz mit rund 15,7 Prozent, Munich Re mit knapp zehn Prozent und Siemens mit knapp 18 Prozent. Allerdings ist die Gewichtung pro Indexbestandteil auf 19 Prozent beschränkt. Die Indexzusammensetzung wird vierteljährlich überprüft. Die Nettoausschüttungen werden zunächst reinvestiert und der regelmäßig ermittelte Dividendenbetrag an den Dividendenbetrag-Zahltagen ausgeschüttet. Das Indexzertifikat nimmt an der Kursentwicklung des BAIX – Bayerischer Aktienindex teil. Dies gilt für beide Richtungen. Steigt der Index, legt der Wert des Indexzertifikats zu. Kommt der Index unter Druck, sinkt der Wert des Indexzertifikats.

Beim HVB Flex Invest Zertifikat wird anfänglich nur 50 Prozent in den BAIX – Bayerischen Aktienindex investiert. Die zweite Hälfte wird zunächst sicher und attraktiv verzinst in einer Barkomponente angelegt. Während des Beobachtungszeitraums wird täglich der jeweilige Schlusskurs des BAIX – Bayerischen Aktienindex betrachtet. Fällt der Index erstmalig auf Höhe oder unter die Knock-In-Barriere von 90 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag, wird von der Barkomponente in den BAIX – Bayerischen Aktienindex umgeschichtet. Dieses Papier spielt seine Stärken aus, wenn es zu kurzfristigen Rücksetzern kommt. Allerdings kann es auch bei diesem Produkt zu Verlusten kommen, wenn der BAIX – Bayerischer Aktienindex nachhaltig sinkt.

Chart: BAIX – Bayerischer Aktienindex in Punkten

Betrachtungszeitraum: 01.10.2019 (Indexstart) – 23.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissions-/Verkaufspreis in Euro FinalerBewertungstag Ausstattungsmerkmale BAIX – Bayerischer Aktienindex Flex Invest Zertifikat HV4Y23* 1.017,50 23.10.2028 Zinssatz 11,30% p.a.; Knock-In-Barriere: 90%** BAIX – Bayerischer Aktienindex Index Zertifikat HVB4BY 114,32 Open End Indexgebühr: 1,35% p.a.

* Zeichnungsfrist bis 24.10.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2024; 12.20 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Flex Invest-Zertifikaten und Indexzertifikaten sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.