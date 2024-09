Deutschland: Im Plus

Nach den Gewinnmitnahmen vom Freitag dürfte der Dax wieder stabiler in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Xetra-Start rund 0,2 Prozent höher auf 18.790 Punkte. Nach der am Mittwoch eingeläuteten Zinswende in den USA war der Dax am Donnerstag noch bis auf 19.044 Punkte geklettert. Damit hatte er erstmals die 19.000-Punkte-Marke überschritten.

Letztlich schmolz das klare Wochenplus aber noch auf wenige Punkte zusammen. Trotz der neuen Bestmarke ist der Dax also zunächst an der Hürde aus den Zwischenhochs vom Mai und September gescheitert. Laut dem technischen Analysten Christoph Geyer gibt die Saisonalität auch für die kommenden beiden Wochen noch keine Entwarnung. Prinzipiell sollten die Anleger aber bereits an die Jahresendrally denken, die regelmäßig weit vorher beginne.

USA: Dow leicht im Plus, Nasdaq im Minus

Die New Yorker Börsen haben es nach der jüngsten Rekordjagd am Freitag ruhiger angehen lassen. Damit ebbte die Vortags-Euphorie nach der großen Zinssenkung der US-Notenbank Fed spürbar ab. Zudem lasteten die gekappten Jahresziele des amerikanischen Logistikkonzerns Fedex auf der Stimmung.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte es knapp ins Plus und schloss 0,09 Prozent fester mit 42.063,36 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es indes um 0,19 Prozent auf 5.702,55 Punkte nach unten. Beide Indizes hatten jüngst wiederholt neue Bestmarken aufgestellt - der Dow sogar 4 Tage in Folge. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor am Freitag letztlich 0,24 Prozent auf 19.791,48 Punkte. Er hinkt seinem Rekord aus dem Juli noch etwas hinterher. Für die Woche verbuchten Dow und Nasdaq 100 Kursgewinne von 1,6 beziehungsweise 1,4 Prozent.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 42.063 +0,09 Prozent S&P 500 5.702 -0,19 Prozent Nasdaq 17.948 -0,36 Prozent

Asien: Hang Seng im Plus, Feiertag in Japan

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zugelegt - sofern sie geöffnet haben. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten zog im späten Handel rund ein halbes Prozent an. Gestützt hat dabei unter anderem die Entscheidung der Notenbank, einen ihrer Zinssätze zu senken. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte der Hang Seng ebenfalls circa 0,50 Prozent zu. In Japan wird am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Die Börsen in Indien und Südkorea starten ebenfalls mit einem Plus in die Woche. Der Anstieg hält sich aber in Grenzen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 37.723 +0 Prozent Hang Seng 18.258 +0,66 Prozent CSI 300 3.213 + 0,50 Prozent

Renten:

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 134,08 -0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,21 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 3,76 - 0,03 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1164 -0,01 Prozent USD / JPY 144,25 +0,22 Prozent EUR / JPY 161,05 +0,22 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 75,10 USD +0,61 USD WTI 71,63 USD +0,63 USD

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 70 (80) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 110 (125) EUR - 'OVERWEIGHT'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 65 (87) EUR - 'BUY'

HSBC SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 75 (82) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 75 (90) EUR - 'BUY'

RBC HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 42 (40) EUR - 'OUTPERFORM'

UBS HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 90 (86) EUR - 'BUY'

RBC SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 79 (87) EUR - 'OUTPERFORM'

Redaktion onvista/dpa-AFX